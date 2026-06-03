Gil Mora podría hacer historia en el Mundial como Pelé

En el Mundial Sub 20 Gilberto Mora hizo ilusionar a México con sus goles, tan sólo unos meses después está a punto de hacer historia en una Copa del Mundo con el equipo mayor a sus 17 años. En caso de convertir anotaciones en esta justa deportiva, podría pasar a los libros de este deporte sólo por debajo de Pelé en ser el futbolista más joven en meter gol.

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El primer tanto que hizo el futbolista brasileño en un Mundial fue cuando tenía 17 años y 239 días convirtiéndose en el más joven en lograrlo. De ahí, quien ahora ocupa esa segunda posición es precisamente un mexicano, Manuel Rosas, quien en Uruguay 1930 a los 18 años y 90 días consiguió ese tanto, pero más adelante el “Rey” logró superarlo en Suecia 1958.

¿Gil Mora puede superar a Pelé?

Para el debut de este Mundial, Gil ya habrá superado la edad de Pelé tan sólo por un par de días, es decir que para el México vs Sudáfrica, en caso de que anotara gol no podría ocupar ese lugar por los dos días de diferencia. Mora tendría para ese 11 de junio 17 años y 141 días, siendo posible ocupar el segundo puesto con otro mexicano.

Tendrá toda la justa deportiva para poder conseguir esta proeza, no precisamente en el debut, ya que ésta termina en julio y el cumpleaños 18 de “Morita” es hasta octubre del 2026, por lo que en caso de marcar no superaría la edad de Rosas en aquel Mundial. Ante ello, tiene una gran posibilidad de pasar a los libros de historia del futbol.

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Lo que sí es un hecho, es que en esta Copa del Mundo, Mora ya es el jugador más joven en llegar, por encima de los otros 16 que representan a las distintas selecciones. Aunque hay varios de 17 años, por los días, el jugador de los Xolos de Tijuana es menor y ya logró ese hito dentro del futbol a nivel mundial en este año.

En síntesis