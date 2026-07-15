La definición del Mundial 2026 promete escribir una página memorable en los grandes libros del futbol, por el tipo de rivales que chocarán en busca de la consagración: España y Argentina. Europeos y sudamericanos estarán cara a cara en el campo de juego y ante decenas de miles de personas en un domingo que tendrá condimentos especiales desde la mañana hasta la noche.

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No obstante, lo inédito no solo será la posibilidad de ver a estos equipos batiéndose por el trofeo anhelado por todos. También tendrá el primer show de entretiempo de la historia de la Copa del Mundo. Inspirado en el formato del Super Bowl, FIFA apunta a que se convierta en el segmento musical más visto jamás, por la masa de audiencia que tiene detrás un evento así.

El receso entre partes de la final del Mundial 2026 no durará los habituales 15 minutos: esta vez, el descanso se extenderá entre 25 y 30 minutos, a raíz de este nuevo show de entretiempo. La presentación durará apenas unos 11 minutos, pero se necesita ocupar una franja más grande para montar y desmontar el escenario donde se realizará la demostración artística.

El show de entretiempo estará a cargo de FIFA y Global Citizen, una organización sin fines de lucro que lucha contra problemáticas sociales. En esta puesta en escena se impulsará el “FIFA Global Citizen Education Fund”, que tiene como fin recaudar U$S100M para proyectos de acceso al futbol infantil y educación, tal como dio a conocer la Casa Madre del futbol.

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¿De qué consta el show de entretiempo de la final del Mundial 2026?

Esta celebración en el descanso será una presentación artística que combinará música latina, pop, K-pop y afrobeats, con la participación de invitados de primera línea mundial. La idea se consolidó luego del éxito que tuvo el show de entretiempo que se realizó en la final del pasado Mundial de Clubes, y por supuesto con la influencia del éxito que tiene el Super Bowl.

Hasta el momento, FIFA ha confirmado estos artistas para la demostración del medio tiempo del domingo: Madonna, Shakira, Justin Bieber, BTS, Burna Boy, PS22 Chorus y Gustavo Dudamel. Además, contará con la presencia de personajes de “Los Muppets” y de “Plaza Sésamo”, para involucrar a todas las edades y para ratificar el mensaje educativo y el fin social del evento.

Se ultiman detalles de la producción de mediotiempo [Foto: Getty]

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Para que todo salga de manera perfecta, la organización eligió a Chris Martin, líder de la banda Coldplay, como director musical del show de entretiempo. Aunque no tocará sus canciones (o al menos FIFA no lo anunció hasta aquí), el reconocido cantante tuvo la responsabilidad de juntar a los artistas invitados y de preparar el espectáculo sorpresa que se realizará.

De este modo, cuando los jugadores se vayan a los vestidores al finalizar el primer tiempo de la final, se desplegará de inmediato el escenario. Terminado el show, se desmonta el escenario para cumplir el tiempo estipulado. Al regresar, los futbolistas harán un breve precalentamiento para no salir fríos a disputar la segunda mitad y evitar posibles lesiones.

Además del show de entretiempo en cuestión, la final del Mundial 2026 contará también con una ceremonia de clausura previa y una posterior al juego, aunque no se han conocido sus detalles. Por eso podemos decir que no se tratará solo de un partido de futbol entre España y Argentina, sino de una verdadera fiesta que buscará hacer partícipes a todos los presentes.