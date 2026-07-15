Entérate cómo se realiza la venta de localidades y cuánto se está cobrando cada una para el compromiso.

Una final entre España y Argentina atrae a propios y ajenos en el planeta futbolero. No solo los aficionados de cada selección sino también aquellos que son de otras pero son apasionados de este deporte querrá ver este partido. Se aguarda un marco realmente espectacular para la definición del campeón de este Mundial 2026.

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Este encuentro que consagrará al nuevo dueño de la Copa del Mundo se jugará en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey, uno de los más imponentes que ha tenido la corriente edición. Más de ochenta mil personas se harán presentes en este recinto de los Estados Unidos para ser parte de una fiesta del futbol con dos grandes rivales.

Para este compromiso, los boletos están volando y se agotarán en cuestión de horas. Nadie quiere perderse la definición del Mundial 2026 y de la ceremonia de premiación del nuevo ganador. No solo será un partido sino un evento que tendrá muchos momentos emotivos que se prepararán en los próximos días previos a esta gran final.

Los precios de los boletos para la final del Mundial 2026:

Inicialmente, estos fueron los valores de los tickets para el encuentro decisivo, de mayor a menor según mejor a peor ubicación:

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Categoría 1: 6.730 dólares (entrada estándar)

6.730 dólares (entrada estándar) Categoría 2: 4.110 dólares (entrada estándar)

4.110 dólares (entrada estándar) Categoría 3: 3.480 dólares (entrada estándar)

3.480 dólares (entrada estándar) Categoría 4: 2.030 dólares (entrada estándar)

Sin embargo, FIFA posee un sistema de “precios dinámicos”. ¿En qué consiste? En que según la demanda un mismo asiento puede aumentar de valor. Por eso, en estas horas los montos irán en crecimiento sin parar. Cuanto antes los aficionados realicen la compra, más económicas les costarán las entradas para estar el domingo.

Los aficionados se quedarán con todos los boletos [Foto: Getty]

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Los precios de Hospitality para la final del Mundial 2026:

Además de las entradas estándar, FIFA plantea una propuesta de boletos premium por medio de los “MatchDay Experience”:

Los valores parten de los 7.400 dólares en adelante hasta varias decenas de miles de dólares.

en adelante hasta varias decenas de miles de dólares. Dependiendo el paquete, cuentan con beneficios exclusivos de todo tipo según el monto abonado.

de todo tipo según el monto abonado. Incluyen acceso a asientos VIP, ingreso a salones o lounges exclusivos, comida gourmet, barra libre de bebidas, actividades de entretenimiento, estacionamiento privado y souvenirs conmemorativos.

Este apartado suele ser el que más tarda en venderse, aunque finalmente las empresas o personalidades más famosas del futbol acaban por adquirirlos a todos los lugares.

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Dónde comprar boletos para la final del Mundial 2026:

La organización contempla dos plataformas válidas para adquirir las localidades para el juego definitivo entre España y Argentina:

El portal oficial de entradas de la FIFA , donde suelen comprarse con anticipación para conseguir mejores precios y más sectores disponibles.

, donde suelen comprarse con anticipación para conseguir mejores precios y más sectores disponibles. El marketplace oficial de reventa de la FIFA, donde usualmente quienes van quedando eliminados venden sus boletos previamente comprados para la final.

Actualmente, lo cierto es que quedan muy pocas butacas vacías para la final de la Copa del Mundo y a precios que varían constantemente de acuerdo a la demanda. Quienes busquen en estos momentos una entrada deberán ingresar a esos sitios y moverse rápido para que no sigan escalando los valores ni las ubicaciones agotadas.