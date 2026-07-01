El elenco europeo sacó pasaje a la siguiente ronda y esto es lo que se le viene en octavos de final.

¡Sufrió pero lo logró! La Selección de Bélgica tuvo que llevar el partido al tiempo extra para poder conseguir una victoria inolvidable en estos dieciseisavos de final. En un juego electrizante, le ganó por 3-2 a Senegal en Seattle en el segundo tiempo de la prórroga, y con este resultado continúa en carrera en el Copa del Mundo 2026.

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Las cosas no habían iniciado bien para Bélgica en el encuentro. Hasta los 85 minutos, Senegal ganaba 2-0 y se llevaba la clasificación. Sin embargo, Romelu Lukaku y Youri Tielemans le devolvieron la vida al equipo de Rudi García, que lo marcó a los 86 y 89 minutos. Con esos dos goles pudo estirar la serie y alcanzar el alargue.

En la prórroga, Senegal volvió a tener ocasiones como para ponerse al frente pero no fue eficaz. Finalmente, Youri Tielemans lo dio vuelta en el último minuto a través de un penal que dio que hablar, y el elenco europeo se quedó con la victoria. Así, Bélgica se clasificó a los octavos de final y se ilusiona con seguir avanzando en el torneo.

¿Cuándo y dónde jugará Bélgica los Octavos de Final del Mundial 2026?

Tras eliminar a Senegal en Seattle, los ‘Red Devils’ ya están en octavos de final del Mundial 2026. Esta próxima instancia se desarrollará el próximo lunes 6 de julio en la misma sede: en la casa de los Sounders de la MLS, el Lumen Field de Seattle.El rival se conocerá más tarde pero hoy mismo, en el tercer turno del día, y saldrá del ganador entre Estados Unidos y Bosnia.