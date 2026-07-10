Si España le gana a Bélgica: cuándo, dónde y contra quién juega en la semifinal del Mundial 2026

España se juega el pasaje a las semifinales de la Copa del Mundo este viernes 10 de julio a las 13:00 horas del Centro de México. El equipo conducido por Luis de la Fuente choca ante Bélgica en un cruce de cuartos de final que promete máxima intensidad y obliga a dejar de lado cualquier tipo de especulación previa.
Fecha, hora y sede del próximo partido de España si le gana a Bélgica
En caso de superar el duro escollo belga, el seleccionado español ya tiene destino y rival confirmado para su próximo compromiso. El cuadro clasificado viajará directamente a Dallas para disputar la semifinal el próximo martes 14 de julio.
Allí aguarda la Francia, que selló su boleto el jueves tras imponerse con autoridad por 2-0 frente a Marruecos gracias a las anotaciones de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé.
España busca ratificar las buenas sensaciones de la fase previa y meterse de lleno en la pelea por el trofeo máximo en territorio norteamericano. Un triunfo en los cuartos de final activará de manera automática la planificación logística y estratégica para el choque frente a los galos en Texas.
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En síntesis
- España enfrenta a Bélgica este viernes 10 de julio por los cuartos de final.
- Si avanza, el conjunto ibérico jugará la semifinal el martes 14 de julio.
- El próximo rival en Dallas será Francia, que eliminó a Marruecos por 2-0.