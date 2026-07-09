Si Francia le gana a Marruecos: cuándo, dónde y contra quién juega en la semifinal del Mundial 2026

La selección de Francia se encuentra ante la gran oportunidad de volver a meterse entre los cuatro mejores equipos del planeta. Este jueves 9 de julio, el conjunto galo se mide frente a Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026, con el firme objetivo de revalidar su chapa de candidato y sellar su pasaje a la siguiente ronda.

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Fecha, hora y sede del próximo partido de Francia si le gana a Marruecos

El cruce clave contra el combinado africano se disputará a partir de las 14:00 horas del Centro de México en el Boston Stadium. En caso de superar este duro escollo, el campeón del mundo de 2018 ya tiene asegurado su lugar en las semifinales del torneo, las cuales se llevarán a cabo la próxima semana para definir a los dos grandes finalistas que pelearán por el título.

El rival del ganador de esta llave saldrá del enfrentamiento que protagonizarán España y Bélgica. Los dos seleccionados europeos se verán las caras recién este viernes 10 de julio a las 13:00 horas del Centro de México, por lo que el vencedor de esta tarde deberá esperar un día más para conocer su destino.

Francia tiene la mesa servida para consolidar su jerarquía internacional, pero la obligación inmediata radica en asegurar el triunfo vespertino. Una vez cumplido el objetivo en los cuartos de final, las miradas se trasladarán por completo al choque entre españoles y belgas para comenzar a planificar el futuro.

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En síntesis