¿México jugaría en el Estadio Azteca si pasa a Octavos?

México podría conseguir hoy su pase a los dieciseisavos y esta sería la sede en la que jugaría.

Esta noche la Selección Mexicana tiene una deuda con la historia y pasar a los Octavos de Final del Mundial es el deseo. Sin embargo, se enfrentarán a una Selección de Ecuador que logró vencer a Alemania en su último partido y aún le queda esa satisfacción. Pero en caso de que el cuadro de Javier Aguirre clasifique ya tiene sede, fecha y hora confirmada.

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El cuadro nacional primero tiene que conseguir el resultado de esta noche y clasificar, pero después tendrán que esperar el marcador de Inglaterra vs RD Congo para conocer a sus rivales en esta fase. Sin embargo, de acuerdo con la planeación que tenía la FIFA, ya están determinados los detalles, sólo faltan los protagonistas.

¿Si México pasa a 8vos juega en el Estadio Azteca?

Una de las preguntas que se ha hecho la afición mexicana es saber si en caso de que clasifique el cuadro Tricolor volverá a jugar en el Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca) y la respuesta es sí, ya que en este recinto estaba establecido que el duelo del ganador del partido 79, que es éste, tendría que medirse en este recinto con el ganador del partido 80.

Y es que tomando en cuenta que el Estadio Guadalajara y el Estadio Monterrey ya culminaron todos sus partidos, se pensaba que este duelo de los dieciseisavos sería el único que se disputaría en México, pero hay que recordar que es el inmueble que más partidos tiene, por lo que el de octavos ahora sí sería el último en el Coloso de Santa Úrsula.

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El duelo se llevará a cabo el próximo domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México a las 18:00 horas del centro de México.

En síntesis