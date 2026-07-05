Raphinha no jugará el Brasil vs Noruega

Este domingo Brasil se juega un partido decisivo en los Octavos de Final del Mundial, ya que se enfrentará a Noruega por el pase a los Cuartos del Mundial 2026. Sin embargo, en esta ocasión, por más que se esperaba, el cuadro de la verdeamarela no podrá contar con Raphinha para el partido de esta tarde por su situación.

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¿Por qué Raphinha no juega contra Noruega?

Y es que cabe recordar que cuando se enfrentaron a Haití en el primer encuentro, el futbolista del Barcelona tuvo que abandonar el terreno de juego debido a un desgarro muscular en el muslo derecho, por lo que se determinó que se perdería todo el Mundial con la escuadra brasileña, aunque había todavía una esperanza para él.

De acuerdo con ESPN, el delantero estuvo entrenando en New Jersey sobre el césped, por lo que ahí tenían que estarle haciendo la evaluaciones necesarias para que determinara el cuerpo médico de su selección si estaría disponible para hacerlo, por lo que desde el día martes lo mantuvieron con esas sesiones de prueba.

Incluso el miércoles que los demás recibieron descanso él estuvo en la rehabilitación con la intención de estar listo, pero no se confirmó si estaría a tiempo para este enfrentamiento, porque supuestamente su primera lesión había sido de isquiotibiales y finalmente terminó con esa lesión que le ha afectado.

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Esta es la quinta vez en la presente temporada que el delantero sufre una lesión en esa misma zona, por lo que ya enciende las alarmas en caso de que pudiera jugar algunos minutos, por tanto, ahora aparece en la banca del conjunto verdeamarela.

En síntesis