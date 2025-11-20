Terminó el camino mundialista de Costa Rica en la Eliminatoria de CONCACAF rumbo a la Copa del Mundo 2026. Tras empatar 0-0 de local ante Honduras, los Ticos al mando del director técnica Miguel Herrera se quedaron afuera del torneo.

Los centroamericanos cortaron una racha de tres mundiales al hilo clasificando, la mayor racha de su historia. Tras quedar tercero en el su grupo, ni siquiera tuvo la chance de ir siquiera al Repechaje. Este gran fracaso pone en tela de juicio la continuidad del mexicano al mando.

Acorde al periodista Carlos Ponce de León, un club de México estaría considerando al Piojo: “Atlante ya está analizando el proyecto deportivo para competir en Liga MX y el candidato que encabeza el análisis para dirigir al Atlante es el Piojo Herrera, es el primer candidato en las carpetas para que tome las riendas del Potro de Hierro ya que regresan a Liga MX el próximo verano“.

Esta situación se da porque el Potro de Hierro se encuentra actualmente en negociaciones para comprar la plaza de Mazatlán para volver a la Primera División y busca un estratega con la experiencia probada de Herrera en la Liga MX, donde ha sido campeón en dos ocasiones con el América.

La posibilidad de que Herrera asuma este nuevo reto surge justo en el momento en que finaliza su vínculo conlos Ticos. Aunque su salida aún no es oficial, el propio entrenador confirmó en su última conferencia de prensa que se reuniría con el presidente de la Federación Costarricense de Futbol (FCRF) para dar por terminado su proceso tras no cumplirse el objetivo.

¿Cómo es el ciclo de Miguel Herrera en Costa Rica?

El Piojo en el cuadro centroamericano dirigió 15 partidos, en los que cosechó 7 triunfos, 6 empates y 2 derrotas, significando el 60% de efectividad. Quedó afuera en Cuartos de Final en la Copa Oro 2025 pero su mayor fracaso es no clasificar al Mundial cuando CONCACAF tenía 5 cupos sin la participación de México, Estados Unidos y Canadá.

