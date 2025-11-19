Este lunes previo al partido que tuvo la Selección de Estados Unidos ante Uruguay, se le cuestionó mucho el desempeño que tienen los técnicos al frente de las escuadras en Concacaf, por lo que Mauricio Pochettino no sólo defendió su trabajo, sino que también lo hizo por sus colegas como Javier Aguirre y Miguel Herrera.

Publicidad

Publicidad

Hay que recalcar que a la llegada del técnico al equipo de las Barras y las Estrellas las cosas no le salían del todo bien, sin embargo, a diferencia de México y previo al Mundial 2026 que será compartido demostró en sus últimas dos fechas que podían salir adelante y sumaron dos victorias importantes ante rivales como Paraguay y Uruguay.

¿Pochettino defiende a Aguirre y al Piojo?

Ahora se ha merecido los aplausos, pero estrategas como el “Piojo” Herrera y el “Vasco” Aguirre han sido señalados ahora como él en su momento; en el caso de Miguel, el hecho de no clasificar de manera directa a Costa Rica al Mundial lo ha llevado a muchas críticas sin tomar en cuenta la plantilla, mientras que a Javier los últimos resultados lo han puesto ante las cuerdas.

“Creo que hoy en día, aprovecho en español para decirlo, hay una falta de respeto muy grande hacia nosotros los profesionales, he visto la rueda de prensa de Costa Rica y el Piojo Herrera, he visto también en México, su entrenador, Javier Aguirre, nominado para mejor entrenador del Mundo y aún así nadie está contento. Ganas partidos, pero siempre te buscan, yo creo que hay una gran falta de respeto hacia los profesionales, cualquiera hoy puede opinar y decir cosas que no tienen validez, que hacen mucho ruido y hoy en día a través de las redes sociales se puede fomentar”. Mauricio Pochettino

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

El estratega de Estados Unidos apela a la forma en la que la prensa se ha encarado con el propio Herrera y cómo la afición nacional ha abucheado y pedido la salida de Aguirre en los estadios en los que ha jugado. Es por esto que Pochettino sale en defensa, no sólo de ellos dos, sino de todos los que tienen esta profesión y que siempre son señalados por cualquier cosa.

ver también Así quedó la tabla de posiciones de CONCACAF: países clasificados y eliminados del Mundial 2026

En síntesis

El DT de Estados Unidos, Mauricio Pochettino , defendió a los técnicos de Concacaf Javier Aguirre y Miguel Herrera .

, defendió a los técnicos de Concacaf y . Pochettino criticó la falta de respeto hacia los profesionales, citando que Aguirre es nominado a mejor técnico del Mundo y es criticado.

criticó la hacia los profesionales, citando que es nominado a mejor técnico del Mundo y es criticado. Estados Unidos sumó dos victorias importantes ante Paraguay y Uruguay en las últimas fechas.

Publicidad