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Mundial 2026

Sigue GRATIS y EN VIVO Costa de Marfil 0-0 Ecuador vía Vix Premium: ¡Final del primer tiempo!

Los Elefantes y la Tri se enfrentan por el primer compromiso del certamen internacional que se desarrolla en México, Estados Unidos y Canadá.

Se jugarán 4 minutos más

45 minutos, se juegan cuatro más.

¡Presiona CDM!

Nicolás Pepe quedó solo frente al arquero pero la defensa de Ecuador arriesga el físico y la sacan. Minuto 35'

¡OTRA VEZ PALO!

Gran jugada colectiva de Ecuador y Alan Minda recibe en el área, define y el balón pega otra vez en el horizontal. Minuto 30'

¡PALOOOOOO!

El lateral de Costa de Marfil dudó y Yeboah robó y sacó un zurdazo que se estrelló en el poste

Wahi falla el 1-0

Gran jugada de Costa de Marfil y Wahi no puede definir frente a Galíndez

¡Responde Costa de Marfil!

Fofana queda frente al arco y saca fuerte remate que rebota en su compañero. Minuto 17'

¡ENNER!

Jugada colectiva de Ecuador y Enner queda SOLO frente al arco, algo incómodo saca un remate que se va por arriba, pero todo anulado por jugada previa.

¡Avisa Ecuador!

Incursión de Gonzalo Plata y pone el pase a Moisés Caicedo, remate mordido. Minuto 2

¡Arranca el partido!

¡Arranca el partido Ecuador vs. Costa de Marfil!

Ya hay trabajos de calentamiento

A pocos minutos del arranque

Camerinos listos

Costa de Marfil ya se encuentra en el estadio a la espera de sus jugadores

¿Se va Beccacece?

Horas antes del debut de Ecuador, revelan una oferta que recibirá Sebastián Beccacece tras Mundial ¿regresa a Argentina?

https://bolavip.com/mundial/ultima-hora-sebastian-beccacece-recibiria-nueva-oferta-luego-del-mundial-deja-ecuador

Onces confirmados: Costa de Marfil

Este es el once CONFIRMADO de Costa de Marfil:

La alineación de Costa de Marfil

  • Yahia Fofana
  • Guéla Doué
  • Wilfried Singo
  • Emmanuel Agbadou
  • Ghislain Konan
  • Franck Kessié
  • Seko Fofana
  • Yan Diomande
  • Nicolas Pépé
  • Elye Wahi
  • Bazoumana Touré

Once CONFIRMADO: Ecuador

Esta es la alineación CONFIRMADA de Ecuador para el debut Mundialista:

La alineación de Ecuador

  • Hernán Galíndez
  • Alan Franco
  • Joel Ordóñez
  • Willian Pacho
  • Piero Hincapié
  • Moisés Caicedo
  • Pedro Vite
  • John Yeboah
  • Gonzalo Plata
  • Alan Minda
  • Enner Valencia

La pinta de la Tri

Los jugadores de Ecuador, de gala previo al partido contra Costa de Marfil

¿Cómo llegan ambas selecciones?

La Selección de Ecuador consiguió victorias contra Arabia Saudita y Guatemala previo al Mundial, Costa de Marfil solo tuvo un comprobatorio y fue victoria contra Francia.

¡Posibles alineaciones!

El once de Costa de Marfil

Este sería el once de Costa de Marfil para enfrentar a la Selección de Ecuador:

  • Fofana
  • Doué
  • Singo
  • Agbadou
  • Konan
  • Kessié
  • Sangaré
  • Fofana
  • Amad
  • Diomande
  • Guessand

El once de Ecuador para jugar contra Costa de Marfil

Este es el once de Ecuador que jugará contra Costa de Marfil en el Mundial 2026:

  • Galíndez
  • Alan Franco
  • Joel Ordóñez
  • William Pacho
  • Piero Hincapié
  • Gonzalo Plata
  • Pedro Vite
  • Moisés Caicedo
  • Alan Minda
  • John Yeboah
  • Enner Valencia

¡Arranca la previa Ecuador vs. Costa de Marfil!

¡Arranca el camino Mundialista para la Selección de Ecuador!

Costa de Marfil y Ecuador se enfrentan por la Jornada 1 del Mundial 2026
© Getty ImagesCosta de Marfil y Ecuador se enfrentan por la Jornada 1 del Mundial 2026

En el marco de la Jornada 1 del Grupo E de la Copa del Mundo 2026, Costa de Marfil y Ecuador se enfrentan este domingo 14 de junio desde las 17:00 horas (Ciudad de México) en el Lincoln Financial Field de la ciudad estadounidense de Filadelfia. Ambos equipos van por la victoria en su estreno mundialista.

Del lado del equipo a cargo de Emerse Faé, viene de cerrar su preparación para el certamen internacional tras una gran victoria por 2-1 ante Francia, ni más ni menos que una de las grandes candidatas y animadoras para el certamen internacional.

Los hombres dirigidos por Sebastián Beccacece también vienen de ganar en su último encuentro de preparación. Fue por 3-0 ante Guatemala, dejando buenas sensaciones para el conjunto sudamericana. En un duelo clave por la clasificación, la Tri también va por las tres unidades.

Agustín Zabaleta
Agustín Zabaleta
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