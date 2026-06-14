En el marco de la Jornada 1 del Grupo E de la Copa del Mundo 2026, Costa de Marfil y Ecuador se enfrentan este domingo 14 de junio desde las 17:00 horas (Ciudad de México) en el Lincoln Financial Field de la ciudad estadounidense de Filadelfia. Ambos equipos van por la victoria en su estreno mundialista.
Del lado del equipo a cargo de Emerse Faé, viene de cerrar su preparación para el certamen internacional tras una gran victoria por 2-1 ante Francia, ni más ni menos que una de las grandes candidatas y animadoras para el certamen internacional.
Los hombres dirigidos por Sebastián Beccacece también vienen de ganar en su último encuentro de preparación. Fue por 3-0 ante Guatemala, dejando buenas sensaciones para el conjunto sudamericana. En un duelo clave por la clasificación, la Tri también va por las tres unidades.