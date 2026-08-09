¿México le robó a Estados Unidos en el Premundial?

México está envuelto en una polémica, después de que señalaran que la expulsión que tuvo Estados Unidos antes del primer tiempo no debió darse. Y es que en una jugada Hugo Camberos estaba cerca de concretar el segundo tanto para el Tricolor, cuando se interpuso en su camino Christopher Applewhite, por lo que tras la revisión en el VAR terminó expulsado.

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Era el minuto 40 cuando se marcó la falta, el silbante decidió sacarle la tarjeta amarilla al futbolista estadounidense, pero ya cuando estaban listos para cobrar el tiro, el árbitro se fue al VAR porque le estaban avisando que había una posible tarjeta roja. En las imágenes se puede ver que el rival tiene un contacto con el futbolista, pero no es fuerte.

¿Robo de México?

Ante eso, los comentaristas y narradores de ESPN señalaban que no era para tarjeta roja y que “México no necesitaba ayudas”. Es por esto que la afición tricolor se empezó a manifestar y reclamar que era obvia la expulsión, pero no se entendía la razón por la cual sí y por la cuál no debía haberse marcado, por lo que la regla es clara.

🟥🇺🇸 ¡POLÉMICA EN EL ESTADIO AZTECA! 😱



Al minuto 45, Estados Unidos se queda con 10 jugadores tras la tarjeta roja para Applewhite por una entrada que genera mucha controversia. 🚨🧐



Desde nuestra perspectiva, la expulsión parece demasiado severa y deja a Estados Unidos en una… pic.twitter.com/7a0HmXo6oj — Ventana Pública (@ventanaXpublica) August 9, 2026

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¿Por qué sí era tarjeta roja?

Hay que recordar que existe esta expulsión cuando se impide una ocasión manifiesta de gol. Si Camberos no caía se iba directo ante el arquero, por lo que el futbolista rival termina con esta acción, no tanto por el “golpe” que fue lo que se determinó en la transmisión, ya que las imágenes que mostraron no fueron del campo completo.

Esto se determina porque el jugador, en este caso Camberos está en una zona cercana al arco y no hay otros defensas que pudieran intervenir en la jugada. Es por ello que analizando todos estos factores, se determinó en el VAR que Applewhite tenía que ser expulsado de manera legal, tomando en cuenta este criterio.

En síntesis

Christopher Applewhite de Estados Unidos fue expulsado tras falta sobre Hugo Camberos .

de fue expulsado tras falta sobre . El árbitro consultó el VAR al minuto 40 para sancionar la tarjeta roja.

al para sancionar la tarjeta roja. La expulsión se aplicó por impedir una ocasión manifiesta de gol para México.