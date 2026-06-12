¡Bienvenidos al minuto a minuto del duelo entre Estados Unidos y Paraguay por la Jornada 1 del Grupo D de la Copa del Mundo 2026!

| AHORA - MUNDIAL 2026: Inicia la tercera inauguración de la Copa del Mundo, esta vez a cargo de EEUU. pic.twitter.com/0r9G0BgGR9

Se dio en el SoFi Stadium la tercera y última inauguración del Mundial 2026 con la fiesta del anfitrión restante.

#Mundial2026 🎤 Lisa, Anitta y Rema son los siguientes artistas en la inauguración del Mundial 2026 en Estados Unidos. 🇺🇸 pic.twitter.com/JePiD6qPi8

Los Yankees y la Albirroja se enfrentan por el primer duelo de la zona del certamen internacional disputado en Norteamérica.

En el marco de la Jornada 1 del Grupo D del Mundial 2026, Estados Unidos y Paraguay se miden este viernes 12 de junio desde las 19:00 horas (Ciudad de México) en el SoFi Stadium de Los Angeles. Ambos conjuntos buscarán iniciar el camino mundialista con una victoria.