En el marco de la Jornada 1 del Grupo D del Mundial 2026, Estados Unidos y Paraguay se miden este viernes 12 de junio desde las 19:00 horas (Ciudad de México) en el SoFi Stadium de Los Angeles. Ambos conjuntos buscarán iniciar el camino mundialista con una victoria.
Sigue GRATIS y EN VIVO Estados Unidos vs. Paraguay: transmisión minuto a minuto por el Mundial 2026
Los Yankees y la Albirroja se enfrentan por el primer duelo de la zona del certamen internacional disputado en Norteamérica.
¡Artistas para todos los gustos!
Diferentes cantantes pasaron en la primera parte de la fiesta inaugural en Estados Unidos.
#Mundial2026— Palestra (@Palestra_SLP) June 12, 2026
🎤 Lisa, Anitta y Rema son los siguientes artistas en la inauguración del Mundial 2026 en Estados Unidos. 🇺🇸 pic.twitter.com/JePiD6qPi8
¡La inauguración en marcha!
Se dio en el SoFi Stadium la tercera y última inauguración del Mundial 2026 con la fiesta del anfitrión restante.
| AHORA - MUNDIAL 2026: Inicia la tercera inauguración de la Copa del Mundo, esta vez a cargo de EEUU. pic.twitter.com/0r9G0BgGR9— Alerta News 24 (@AlertaNews24) June 12, 2026
¡Estados Unidos confirmó a sus jugadores!
Mauricio Pochettino también reveló al equipo que jugará en el debut mundialista.
Your XI for Match #1 at the @FIFAWorldCup.#USMNT x The @HomeDepot pic.twitter.com/0LHLne0ibK— U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) June 12, 2026
¡Paraguay confirmó su alineación!
Gustavo Alfaro reveló a los jugadores que enfrentarán a Estados Unidos.
Equipo 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐢𝐫𝐦𝐚𝐝𝐨 ✔️📋 Ellos son los elegidos por el DT Gustavo Alfaro para el debut en la máxima cita. 🆚 🏆 @FIFAWorldCup 2026 - Grupo D 🏟️ Los Angeles Stadium 🕙 22:00 h 📺 @SomosGEN | @trecepy | @somospopupy | @Unicanal ¡Dale la #Albirroja ⚪🔴!… pic.twitter.com/AuLwohvvUv — Selección Paraguaya (@Albirroja) June 12, 2026
¡Dos nuevos debuts en el Mundial 2026!
¡Bienvenidos al minuto a minuto del duelo entre Estados Unidos y Paraguay por la Jornada 1 del Grupo D de la Copa del Mundo 2026!