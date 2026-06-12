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Mundial 2026

Sigue GRATIS y EN VIVO Estados Unidos vs. Paraguay: transmisión minuto a minuto por el Mundial 2026

Los Yankees y la Albirroja se enfrentan por el primer duelo de la zona del certamen internacional disputado en Norteamérica.

¡Artistas para todos los gustos!

Diferentes cantantes pasaron en la primera parte de la fiesta inaugural en Estados Unidos.

¡La inauguración en marcha!

Se dio en el SoFi Stadium la tercera y última inauguración del Mundial 2026 con la fiesta del anfitrión restante.

¡Estados Unidos confirmó a sus jugadores!

Mauricio Pochettino también reveló al equipo que jugará en el debut mundialista.

¡Paraguay confirmó su alineación!

Gustavo Alfaro reveló a los jugadores que enfrentarán a Estados Unidos.

¡Dos nuevos debuts en el Mundial 2026!

¡Bienvenidos al minuto a minuto del duelo entre Estados Unidos y Paraguay por la Jornada 1 del Grupo D de la Copa del Mundo 2026!

Estados Unidos y Paraguay se enfrentan por la Jornada 1 del Grupo D
© Getty ImagesEstados Unidos y Paraguay se enfrentan por la Jornada 1 del Grupo D

En el marco de la Jornada 1 del Grupo D del Mundial 2026, Estados Unidos y Paraguay se miden este viernes 12 de junio desde las 19:00 horas (Ciudad de México) en el SoFi Stadium de Los Angeles. Ambos conjuntos buscarán iniciar el camino mundialista con una victoria.

Agustín Zabaleta
Agustín Zabaleta
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