Pasó un nuevo día de partidos y aquí podrás repasar los cruces y llaves actualizadas, y el calendario que sigue.

¡Qué jornada se vivió este martes! México se hizo fuerte en casa y cerró la agenda futbolera del día con un triunfazo en la capital. El ‘Tri’ eliminó a Ecuador con un contundente 2-0 y le puso el broche a una grilla de partidos que tuvo de todo. La escuadra nacional está entre los mejores del Mundial 2026 y se aferra a la ilusión de campeonar.

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Gracias a los goles de Raúl Jiménez y Julián Quiñones, la Selección Mexicana disfrutó de una noche inolvidable para que todo el país sea una fiesta. Con este soberbio triunfo, además, selló su pasaje a los 8vos de final de la Copa del Mundo. A continuación, todos los detalles de los cruces, las llaves y el cuadro que se van conformando.

Los resultados de los 16avos de final del Mundial 2026:

Hasta el momento, estos fueron los marcadores finales de los dieciseisavos de final de esta Copa del Mundo:

Sudáfrica 0-1 Canadá | Eustaquio.

| Eustaquio. Brasil 2-1 Japón | Casmiro y Martinelli – Sano.

| Casmiro y Martinelli – Sano. Alemania 1(3)-(4)1 Paraguay | Havertz – Enciso.

| Havertz – Enciso. Países Bajos 1(2)-(3)1 Marruecos | Gakpo – Diop.

| Gakpo – Diop. Costa de Marfil 1-2 Noruega | Diallo – Nusa y Haaland.

| Diallo – Nusa y Haaland. Francia 3-0 Suecia | Mbappé x2 y Barcolá.

| Mbappé x2 y Barcolá. México 2-0 Ecuador | Quiñones y Jiménez.

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Los clasificados a 8vos de final del Mundial 2026:

Hasta ahora, estos son los primeros siete equipos con boleto a octavos de final de la competencia de selecciones:

Canadá (CONCACAF)

(CONCACAF) Brasil (CONMEBOL)

(CONMEBOL) Paraguay (CONMEBOL)

(CONMEBOL) Marruecos (CAF)

(CAF) Noruega (UEFA)

(UEFA) Francia (UEFA)

(UEFA) México (CONCACAF)

Los cruces de 8vos de final del Mundial 2026:

Consumados los primeros partidos de dieciseisavos, hay solo 3 duelos definidos para los octavos de final de este torneo internacional:

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Canadá vs. Marruecos | sábado 4 de julio, 11.00 horas.

| sábado 4 de julio, 11.00 horas. Paraguay vs. Francia | sábado 4 de julio, 15.00 horas.

| sábado 4 de julio, 15.00 horas. Brasil vs. Noruega | domingo 5 de julio, 17.00 horas.

Por su parte, aunque aún no tiene rival confirmado, México irá ante Inglaterra o Congo (el que gane ese juego), el domingo 5 de julio a las 18.00 horas en el Estadio Azteca.

El cuadro y llaves de 8vos de final del Mundial 2026:

Gráfico: FIFA World Cup 2026

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Los eliminados en 16vos de final del Mundial 2026:

Tras los recientes resultados, estas 7 selecciones quedaron afuera de la pelea por el título en esta primera ronda eliminatoria: