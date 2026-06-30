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Mundial 2026

Así está el cuadro de 8vos de final del Mundial 2026 tras la clasificación de México ante Ecuador

Pasó un nuevo día de partidos y aquí podrás repasar los cruces y llaves actualizadas, y el calendario que sigue.

México, el último clasificado a octavos.
© Getty ImagesMéxico, el último clasificado a octavos.

¡Qué jornada se vivió este martes! México se hizo fuerte en casa y cerró la agenda futbolera del día con un triunfazo en la capital. El ‘Tri’ eliminó a Ecuador con un contundente 2-0 y le puso el broche a una grilla de partidos que tuvo de todo. La escuadra nacional está entre los mejores del Mundial 2026 y se aferra a la ilusión de campeonar.

Gracias a los goles de Raúl Jiménez y Julián Quiñones, la Selección Mexicana disfrutó de una noche inolvidable para que todo el país sea una fiesta. Con este soberbio triunfo, además, selló su pasaje a los 8vos de final de la Copa del Mundo. A continuación, todos los detalles de los cruces, las llaves y el cuadro que se van conformando.

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Los resultados de los 16avos de final del Mundial 2026:

Hasta el momento, estos fueron los marcadores finales de los dieciseisavos de final de esta Copa del Mundo:

  • Sudáfrica 0-1 Canadá | Eustaquio.
  • Brasil 2-1 Japón | Casmiro y Martinelli – Sano.
  • Alemania 1(3)-(4)1 Paraguay | Havertz – Enciso.
  • Países Bajos 1(2)-(3)1 Marruecos | Gakpo – Diop.
  • Costa de Marfil 1-2 Noruega | Diallo – Nusa y Haaland.
  • Francia 3-0 Suecia | Mbappé x2 y Barcolá.
  • México 2-0 Ecuador | Quiñones y Jiménez.

Los clasificados a 8vos de final del Mundial 2026:

Hasta ahora, estos son los primeros siete equipos con boleto a octavos de final de la competencia de selecciones:

  • Canadá (CONCACAF)
  • Brasil (CONMEBOL)
  • Paraguay (CONMEBOL)
  • Marruecos (CAF)
  • Noruega (UEFA)
  • Francia (UEFA)
  • México (CONCACAF)
Ver también

México 2-0 Ecuador: resumen, goles y videos de la clasificación a octavos del Mundial 2026

Los cruces de 8vos de final del Mundial 2026:

Consumados los primeros partidos de dieciseisavos, hay solo 3 duelos definidos para los octavos de final de este torneo internacional:

  • Canadá vs. Marruecos | sábado 4 de julio, 11.00 horas.
  • Paraguay vs. Francia | sábado 4 de julio, 15.00 horas.
  • Brasil vs. Noruega | domingo 5 de julio, 17.00 horas.

Por su parte, aunque aún no tiene rival confirmado, México irá ante Inglaterra o Congo (el que gane ese juego), el domingo 5 de julio a las 18.00 horas en el Estadio Azteca.

Ver también

México en octavos de final del Mundial: cuántas veces los jugó y cómo le fue en cada uno

El cuadro y llaves de 8vos de final del Mundial 2026:

Gráfico: FIFA World Cup 2026

Gráfico: FIFA World Cup 2026

Los eliminados en 16vos de final del Mundial 2026:

Tras los recientes resultados, estas 7 selecciones quedaron afuera de la pelea por el título en esta primera ronda eliminatoria:

  • Sudáfrica (CAF)
  • Japón (AFC)
  • Alemania (UEFA)
  • Países Bajos (UEFA)
  • Costa de Marfil (CAF)
  • Suecia (UEFA)
  • Ecuador (CONMEBOL)
Martín Zajic
Martín Zajic
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