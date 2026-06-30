¡Qué jornada se vivió este martes! México se hizo fuerte en casa y cerró la agenda futbolera del día con un triunfazo en la capital. El ‘Tri’ eliminó a Ecuador con un contundente 2-0 y le puso el broche a una grilla de partidos que tuvo de todo. La escuadra nacional está entre los mejores del Mundial 2026 y se aferra a la ilusión de campeonar.
Gracias a los goles de Raúl Jiménez y Julián Quiñones, la Selección Mexicana disfrutó de una noche inolvidable para que todo el país sea una fiesta. Con este soberbio triunfo, además, selló su pasaje a los 8vos de final de la Copa del Mundo. A continuación, todos los detalles de los cruces, las llaves y el cuadro que se van conformando.
Los resultados de los 16avos de final del Mundial 2026:
Hasta el momento, estos fueron los marcadores finales de los dieciseisavos de final de esta Copa del Mundo:
- Sudáfrica 0-1 Canadá | Eustaquio.
- Brasil 2-1 Japón | Casmiro y Martinelli – Sano.
- Alemania 1(3)-(4)1 Paraguay | Havertz – Enciso.
- Países Bajos 1(2)-(3)1 Marruecos | Gakpo – Diop.
- Costa de Marfil 1-2 Noruega | Diallo – Nusa y Haaland.
- Francia 3-0 Suecia | Mbappé x2 y Barcolá.
- México 2-0 Ecuador | Quiñones y Jiménez.
Los clasificados a 8vos de final del Mundial 2026:
Hasta ahora, estos son los primeros siete equipos con boleto a octavos de final de la competencia de selecciones:
- Canadá (CONCACAF)
- Brasil (CONMEBOL)
- Paraguay (CONMEBOL)
- Marruecos (CAF)
- Noruega (UEFA)
- Francia (UEFA)
- México (CONCACAF)
México 2-0 Ecuador: resumen, goles y videos de la clasificación a octavos del Mundial 2026
Los cruces de 8vos de final del Mundial 2026:
Consumados los primeros partidos de dieciseisavos, hay solo 3 duelos definidos para los octavos de final de este torneo internacional:
- Canadá vs. Marruecos | sábado 4 de julio, 11.00 horas.
- Paraguay vs. Francia | sábado 4 de julio, 15.00 horas.
- Brasil vs. Noruega | domingo 5 de julio, 17.00 horas.
Por su parte, aunque aún no tiene rival confirmado, México irá ante Inglaterra o Congo (el que gane ese juego), el domingo 5 de julio a las 18.00 horas en el Estadio Azteca.
El cuadro y llaves de 8vos de final del Mundial 2026:
Gráfico: FIFA World Cup 2026
Los eliminados en 16vos de final del Mundial 2026:
Tras los recientes resultados, estas 7 selecciones quedaron afuera de la pelea por el título en esta primera ronda eliminatoria:
- Sudáfrica (CAF)
- Japón (AFC)
- Alemania (UEFA)
- Países Bajos (UEFA)
- Costa de Marfil (CAF)
- Suecia (UEFA)
- Ecuador (CONMEBOL)