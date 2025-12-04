Es tendencia:
Sorteo del Mundial 2026: hora y canales de TV para conocer los grupos definitivos del campeonato de la FIFA

Cuándo y dónde ver el sorteo de la Fase de Grupos del certamen internacional que se jugará el año próximo en Estados Unidos, México y Canadá.

Por Agustín Zabaleta

El sorteo del Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y se llevará a cabo el próximo viernes 5 de diciembre en Washington D.C., en un evento que paralizará al mundo del futbol por conocer cómo quedará la Fase de Grupos del torneo. Pese a ello, no todos sabrán sus rivales esa tarde.

¿Qué equipos ya están clasificados al Mundial 2026?

  • Estados Unidos (CONCACAF)
  • Canadá (CONCACAF)
  • México (CONCACAF)
  • Japón (AFC)
  • Nueva Zelanda (OFC)
  • Irán (AFC)
  • Argentina (CONMEBOL)
  • Uzbekistán (AFC)
  • Corea del Sur (AFC)
  • Jordania (AFC)
  • Australia (AFC)
  • Brasil (CONMEBOL)
  • Ecuador (CONMEBOL)
  • Uruguay (CONMEBOL)
  • Colombia (CONMEBOL)
  • Paraguay (CONMEBOL)
  • Marruecos (CAF)
  • Túnez (CAF)
  • Egipto (CAF)
  • Argelia (CAF)
  • Ghana (CAF)
  • Cabo Verde (CAF)
  • Sudáfrica (CAF)
  • Qatar (AFC)
  • Inglaterra (UEFA)
  • Arabia Saudita (AFC)
  • Costa de Marfil (CAF)
  • Senegal (CAF)
  • Francia (UEFA)
  • Croacia (UEFA)
  • Portugal (UEFA)
  • Noruega (UEFA)
  • Alemania (UEFA)
  • Países Bajos (UEFA)
  • España (UEFA)
  • Bélgica (UEFA)
  • Suiza (UEFA)
  • Austria (UEFA)
  • Escocia (UEFA)
  • Panamá (CONCACAF)
  • Haití (CONCACAF)
  • Curazao (CONCACAF)

¿Cómo son los Bombos del sorteo para el Mundial 2026?

  • Bombo 1

El Bombo 1, también conocido como los cabezas de serie, está conformado por las siguientes selecciones: Estados Unidos, México, Canadá, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

  • Bombo 2

Por su posición en el ranking FIFA, en el Bombo 2 quedaron: Australia, Austria, Colombia, Corea del Sur, Croacia, Ecuador, Irán, Japón, Marruecos, Senegal, Suiza y Uruguay.

  • Bombo 3
Siguiendo el mismo mecanismo, el Bombo 3 lo componen: Arabia Saudita, Argelia, Costa de Marfil, Egipto, Escocia, Noruega, Panamá, Paraguay, Qatar, Sudáfrica, Túnez y Uzbekistán.

  • Bombo 4

Por último, el Bombo 4 tiene apenas seis selecciones confirmadas por el momento, dado que aún hay cuatro plazas reservadas para el repechaje de las Eliminatorias Europeas, y otros dos para el Repechaje Internacional. Los clasificados por ahora son: Cabo Verde, Curazao, Ghana, Haití, Jordania y Nueva Zelanda.

¿Qué equipos juegan el Repechaje de marzo para definir los últimos clasificados al Mundial 2026?

Como clasificados por el Repechaje Internacional, Jamaica, Surinam, Bolivia, Nueva Caledonia, Iraq y RD Congo pelearán por dos cupos en la Copa del Mundo mediante dos llaves que separa a los seis equipos en dos rutas de tres conjuntos cada uno.

Repechaje UEFA para el Mundial 2026: quiénes lo juegan, cuántos cupos da y cuándo comienza

Repechaje UEFA para el Mundial 2026: quiénes lo juegan, cuántos cupos da y cuándo comienza

El Repechaje de las Eliminatorias Europeas otorgará las últimas cuatro plazas, por las que competirán: Italia, Dinamarca, Turquía, Ucrania, Polonia, Gales, República Checa, Eslovaquia, Irlanda, Albania, Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Suecia, Rumania, Macedonia del Norte e Irlanda del Norte.

¿A qué hora es el sorteo del Mundial 2026?

  • Argentina: 14:00
  • Bolivia: 13:00
  • Chile: 14:00
  • Colombia: 12:00
  • Costa Rica: 11:00
  • Ecuador: 12:00
  • Honduras: 11:00
  • México: 11:00
  • Panamá: 12:00
  • Perú: 12:00
  • Paraguay: 14:00
  • Uruguay: 14:00
  • Venezuela: 13:00
¿Dónde ver por TV el sorteo del 2026?

  • Argentina: Telefé, TV Pública, TyC Sports, DSports
  • Bolivia: Red Uno, Unitel,
  • Chile: Chilevisión, DSports
  • Colombia: Canal RCN, WinSports, DSports
  • Costa Rica: Teletica, Tigo Sports
  • Ecuador: Teleamazonas, DSports
  • Honduras: Canal 5, Tigo Sports
  • México: Canal 5, TUDN, TV Azteca, Las Estrellas
  • Panamá: RPC, Tigo Sports
  • Perú: DSports
  • Paraguay: Trece, Tigo Sports, PopuTV
  • Uruguay: Canal 5, DSports
  • Venezuela: Televen, DSports
agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
