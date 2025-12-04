El sorteo del Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y se llevará a cabo el próximo viernes 5 de diciembre en Washington D.C., en un evento que paralizará al mundo del futbol por conocer cómo quedará la Fase de Grupos del torneo. Pese a ello, no todos sabrán sus rivales esa tarde.
¿Qué equipos ya están clasificados al Mundial 2026?
- Estados Unidos (CONCACAF)
- Canadá (CONCACAF)
- México (CONCACAF)
- Japón (AFC)
- Nueva Zelanda (OFC)
- Irán (AFC)
- Argentina (CONMEBOL)
- Uzbekistán (AFC)
- Corea del Sur (AFC)
- Jordania (AFC)
- Australia (AFC)
- Brasil (CONMEBOL)
- Ecuador (CONMEBOL)
- Uruguay (CONMEBOL)
- Colombia (CONMEBOL)
- Paraguay (CONMEBOL)
- Marruecos (CAF)
- Túnez (CAF)
- Egipto (CAF)
- Argelia (CAF)
- Ghana (CAF)
- Cabo Verde (CAF)
- Sudáfrica (CAF)
- Qatar (AFC)
- Inglaterra (UEFA)
- Arabia Saudita (AFC)
- Costa de Marfil (CAF)
- Senegal (CAF)
- Francia (UEFA)
- Croacia (UEFA)
- Portugal (UEFA)
- Noruega (UEFA)
- Alemania (UEFA)
- Países Bajos (UEFA)
- España (UEFA)
- Bélgica (UEFA)
- Suiza (UEFA)
- Austria (UEFA)
- Escocia (UEFA)
- Panamá (CONCACAF)
- Haití (CONCACAF)
- Curazao (CONCACAF)
¿Cómo son los Bombos del sorteo para el Mundial 2026?
- Bombo 1
El Bombo 1, también conocido como los cabezas de serie, está conformado por las siguientes selecciones: Estados Unidos, México, Canadá, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.
- Bombo 2
Por su posición en el ranking FIFA, en el Bombo 2 quedaron: Australia, Austria, Colombia, Corea del Sur, Croacia, Ecuador, Irán, Japón, Marruecos, Senegal, Suiza y Uruguay.
- Bombo 3
Siguiendo el mismo mecanismo, el Bombo 3 lo componen: Arabia Saudita, Argelia, Costa de Marfil, Egipto, Escocia, Noruega, Panamá, Paraguay, Qatar, Sudáfrica, Túnez y Uzbekistán.
- Bombo 4
Por último, el Bombo 4 tiene apenas seis selecciones confirmadas por el momento, dado que aún hay cuatro plazas reservadas para el repechaje de las Eliminatorias Europeas, y otros dos para el Repechaje Internacional. Los clasificados por ahora son: Cabo Verde, Curazao, Ghana, Haití, Jordania y Nueva Zelanda.
¿Qué equipos juegan el Repechaje de marzo para definir los últimos clasificados al Mundial 2026?
Como clasificados por el Repechaje Internacional, Jamaica, Surinam, Bolivia, Nueva Caledonia, Iraq y RD Congo pelearán por dos cupos en la Copa del Mundo mediante dos llaves que separa a los seis equipos en dos rutas de tres conjuntos cada uno.
ver también
Repechaje UEFA para el Mundial 2026: quiénes lo juegan, cuántos cupos da y cuándo comienza
El Repechaje de las Eliminatorias Europeas otorgará las últimas cuatro plazas, por las que competirán: Italia, Dinamarca, Turquía, Ucrania, Polonia, Gales, República Checa, Eslovaquia, Irlanda, Albania, Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Suecia, Rumania, Macedonia del Norte e Irlanda del Norte.
¿A qué hora es el sorteo del Mundial 2026?
- Argentina: 14:00
- Bolivia: 13:00
- Chile: 14:00
- Colombia: 12:00
- Costa Rica: 11:00
- Ecuador: 12:00
- Honduras: 11:00
- México: 11:00
- Panamá: 12:00
- Perú: 12:00
- Paraguay: 14:00
- Uruguay: 14:00
- Venezuela: 13:00
¿Dónde ver por TV el sorteo del 2026?
- Argentina: Telefé, TV Pública, TyC Sports, DSports
- Bolivia: Red Uno, Unitel,
- Chile: Chilevisión, DSports
- Colombia: Canal RCN, WinSports, DSports
- Costa Rica: Teletica, Tigo Sports
- Ecuador: Teleamazonas, DSports
- Honduras: Canal 5, Tigo Sports
- México: Canal 5, TUDN, TV Azteca, Las Estrellas
- Panamá: RPC, Tigo Sports
- Perú: DSports
- Paraguay: Trece, Tigo Sports, PopuTV
- Uruguay: Canal 5, DSports
- Venezuela: Televen, DSports