El sorteo del Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y se llevará a cabo el próximo viernes 5 de diciembre en Washington D.C., en un evento que paralizará al mundo del futbol por conocer cómo quedará la Fase de Grupos del torneo. Pese a ello, no todos sabrán sus rivales esa tarde.

¿Qué equipos ya están clasificados al Mundial 2026?

Estados Unidos (CONCACAF)

(CONCACAF) Canadá (CONCACAF)

(CONCACAF) México (CONCACAF)

(CONCACAF) Japón (AFC)

(AFC) Nueva Zelanda (OFC)

(OFC) Irán (AFC)

(AFC) Argentina (CONMEBOL)

(CONMEBOL) Uzbekistán (AFC)

(AFC) Corea del Sur (AFC)

(AFC) Jordania (AFC)

(AFC) Australia (AFC)

(AFC) Brasil (CONMEBOL)

(CONMEBOL) Ecuador (CONMEBOL)

(CONMEBOL) Uruguay (CONMEBOL)

(CONMEBOL) Colombia (CONMEBOL)

(CONMEBOL) Paraguay (CONMEBOL)

(CONMEBOL) Marruecos (CAF)

(CAF) Túnez (CAF)

(CAF) Egipto (CAF)

(CAF) Argelia (CAF)

(CAF) Ghana (CAF)

(CAF) Cabo Verde (CAF)

(CAF) Sudáfrica (CAF)

(CAF) Qatar (AFC)

(AFC) Inglaterra (UEFA)

(UEFA) Arabia Saudita (AFC)

(AFC) Costa de Marfil (CAF)

(CAF) Senegal (CAF)

(CAF) Francia (UEFA)

(UEFA) Croacia (UEFA)

(UEFA) Portugal (UEFA)

(UEFA) Noruega (UEFA)

(UEFA) Alemania (UEFA)

(UEFA) Países Bajos (UEFA)

(UEFA) España (UEFA)

(UEFA) Bélgica (UEFA)

(UEFA) Suiza (UEFA)

(UEFA) Austria (UEFA)

(UEFA) Escocia (UEFA)

(UEFA) Panamá (CONCACAF)

(CONCACAF) Haití (CONCACAF)

(CONCACAF) Curazao (CONCACAF)

¿Cómo son los Bombos del sorteo para el Mundial 2026?

Bombo 1

El Bombo 1, también conocido como los cabezas de serie, está conformado por las siguientes selecciones: Estados Unidos, México, Canadá, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

Bombo 2

Por su posición en el ranking FIFA, en el Bombo 2 quedaron: Australia, Austria, Colombia, Corea del Sur, Croacia, Ecuador, Irán, Japón, Marruecos, Senegal, Suiza y Uruguay.

Bombo 3

Siguiendo el mismo mecanismo, el Bombo 3 lo componen: Arabia Saudita, Argelia, Costa de Marfil, Egipto, Escocia, Noruega, Panamá, Paraguay, Qatar, Sudáfrica, Túnez y Uzbekistán.

Bombo 4

Por último, el Bombo 4 tiene apenas seis selecciones confirmadas por el momento, dado que aún hay cuatro plazas reservadas para el repechaje de las Eliminatorias Europeas, y otros dos para el Repechaje Internacional. Los clasificados por ahora son: Cabo Verde, Curazao, Ghana, Haití, Jordania y Nueva Zelanda.

¿Qué equipos juegan el Repechaje de marzo para definir los últimos clasificados al Mundial 2026?

Como clasificados por el Repechaje Internacional, Jamaica, Surinam, Bolivia, Nueva Caledonia, Iraq y RD Congo pelearán por dos cupos en la Copa del Mundo mediante dos llaves que separa a los seis equipos en dos rutas de tres conjuntos cada uno.

El Repechaje de las Eliminatorias Europeas otorgará las últimas cuatro plazas, por las que competirán: Italia, Dinamarca, Turquía, Ucrania, Polonia, Gales, República Checa, Eslovaquia, Irlanda, Albania, Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Suecia, Rumania, Macedonia del Norte e Irlanda del Norte.

¿A qué hora es el sorteo del Mundial 2026?

Argentina : 14:00

: 14:00 Bolivia : 13:00

: 13:00 Chile : 14:00

: 14:00 Colombia : 12:00

: 12:00 Costa Rica : 11:00

: 11:00 Ecuador : 12:00

: 12:00 Honduras : 11:00

: 11:00 México : 11:00

: 11:00 Panamá : 12:00

: 12:00 Perú : 12:00

: 12:00 Paraguay : 14:00

: 14:00 Uruguay : 14:00

: 14:00 Venezuela: 13:00

