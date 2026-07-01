¿Por qué no juega Cédric Bakambu en Inglaterra vs. RD Congo por el Mundial 2026?

Inglaterra y República Democrática del Congo se enfrentan por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Los dirigidos por Thomas Tuchel buscan confirmar su favoritismo y avanzar a los octavos de final, mientras que el conjunto africano intentará dar uno de los grandes batacazos del torneo.
Los africanos hicieron una buena fase de grupos y se clasificaron como el mejor tercero del torneo. Empataron con Portugal sin goles, perdieron por la mínima ante Colombia en su segundo partido y luego vencieron por 3-1 a Uzbekistán para poder clasificar.
La selección inglesa llega invicta tras una sólida fase de grupos, mientras que RD Congo se ganó un lugar en esta instancia luego de una destacada remontada en su último partido. El ganador de la serie se enfrentará a México en los octavos de final del certamen.
Una de las sorpresas en la previa fue la ausencia de Cédric Bakambu entre los titulares de República Democrática del Congo. El experimentado delantero, una de las principales figuras del equipo, comenzará el encuentro en el banco de suplentes por decisión del entrenador y esperará su oportunidad para ingresar durante el partido si el equipo lo necesita.
Alineación de República Democrática del Congo
- Lionel Mpasi
- Aaron Wan-Bissaka
- Axel Tuanzebe
- Chancel Mbemba (C)
- Arthur Masuaku
- Ngalayel Mukau
- Nathanael Mbuku
- Samuel Moutoussamy
- Noah Sadiki
- Brian Cipenga
- Yoane Wissa
En sintesis
- El delantero Cédric Bakambu arrancará el partido desde el banco de suplentes por decisión técnica.
- La selección de República Democrática del Congo buscará dar el batacazo en el Mercedes-Benz Stadium.
- El mediocampista Chancel Mbemba portará la cinta de capitán en la alineación titular africana.