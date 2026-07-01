¿Por qué no juega Cédric Bakambu en Inglaterra vs. RD Congo por el Mundial 2026?

Una de las figuras del seleccionado africano no fue elegido en el 11 titular para los dieciseisavos de final del torneo.

Inglaterra y República Democrática del Congo se enfrentan por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Los dirigidos por Thomas Tuchel buscan confirmar su favoritismo y avanzar a los octavos de final, mientras que el conjunto africano intentará dar uno de los grandes batacazos del torneo.

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Los africanos hicieron una buena fase de grupos y se clasificaron como el mejor tercero del torneo. Empataron con Portugal sin goles, perdieron por la mínima ante Colombia en su segundo partido y luego vencieron por 3-1 a Uzbekistán para poder clasificar.

La selección inglesa llega invicta tras una sólida fase de grupos, mientras que RD Congo se ganó un lugar en esta instancia luego de una destacada remontada en su último partido. El ganador de la serie se enfrentará a México en los octavos de final del certamen.

Una de las sorpresas en la previa fue la ausencia de Cédric Bakambu entre los titulares de República Democrática del Congo. El experimentado delantero, una de las principales figuras del equipo, comenzará el encuentro en el banco de suplentes por decisión del entrenador y esperará su oportunidad para ingresar durante el partido si el equipo lo necesita.

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Alineación de República Democrática del Congo

Lionel Mpasi

Aaron Wan-Bissaka

Axel Tuanzebe

Chancel Mbemba (C)

Arthur Masuaku

Ngalayel Mukau

Nathanael Mbuku

Samuel Moutoussamy

Noah Sadiki

Brian Cipenga

Yoane Wissa

En sintesis