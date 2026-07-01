Cuándo y contra quién juega Inglaterra en Octavos de Final del Mundial 2026 tras eliminar a RD Congo

El equipo de Thomas Tuchel sufrió ante Congo pero logró dar vuelta el partido en los últimos 30 minutos para clasificar a la próxima fase.

Inglaterra partía como favorita para conseguir la clasificación a los octavos de final del Mundial 2026. El equipo dirigido por Thomas Tuchel se enfrentaba a República Democrática del Congo por los dieciseisavos de final con el objetivo de seguir avanzando en la búsqueda de un título que se le niega desde hace décadas.

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Los ingleses llegaban invictos a este compromiso tras completar una sólida fase de grupos, en la que consiguieron dos victorias y un empate. Del otro lado estará un conjunto africano que se ganó su lugar en esta instancia luego de sumar una victoria, un empate y una derrota, resultados suficientes para seguir con vida en el torneo.

Aunque Inglaterra aparecía como favorita por la calidad de su plantel, sabía que no puede confiarse. República Democrática del Congo ya demostró que tenía argumentos para competir y buscaba protagonizar uno de los grandes batacazos del Mundial 2026 eliminando a uno de los candidatos al título.

A Inglaterra le costó pero lograron llevarse la victoria por 2-1 y ahora tienen rival confirmado. México hizo valer su condición de local y derrotó con autoridad 2-0 a Ecuador en el Estadio Azteca, asegurando su clasificación a los octavos de final en donde se medirán con los europeos.

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¿Cuándo y dónde jugaría Inglaterra los octavos de final del Mundial 2026?

El partido entre México e Inglaterra por los octavos de final se disputará el próximo 5 de julio, desde las 18:00 hs de la CDMX, en el Estadio Azteca, donde estará en juego un lugar entre los ocho mejores equipos del certamen internacional.

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