Tomas Tuchel revela cómo será jugar en la altura y elogia al Estadio Azteca antes de enfrentar a México

El estratega alemán se refirió a la dificultad que deberán atravesar sus jugadores el enfrentarse a la naturaleza.

La misión de Inglaterra en el Mundial es clara: sacarse de encima cualquier espina clavada y plasmar su mote de candidato. Para eso, deberá superar a México en los octavos de final en un partido que se disputará en el Estadio Azteca con el factor de la altura como un condicionante importante. El entrenador de los europeos, Tomas Tuchel, expresó que será un suceso que no se puede pasar por alto, pero que no debe tomar un protagonismo excesivo.

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Tomas Tuchel no desea sufrir demasiado la altitud de México

“La altitud es una desventaja, pero es lo que hay. Están totalmente adaptados. Espero que suframos durante los primeros 10 o 20 minutos, pero una vez superado eso, estaremos bien“, comenzó diciendo el alemán.

Y a su vez agregó: “Ellos tienen la ventaja de jugar en casa y nosotros, básicamente, jugamos contra la nación local. Jugamos en un estadio emblemático y a gran altitud. Tienen muchas ventajas, muchas cosas con las que tenemos que lidiar y lo haremos”.

Por otro lado, el entrenador se refirió a lo que representa jugar en el Estadio Azteca, una sede emblemática para el futbol y la historia de los mundiales. En ese sentido, lo que afirmó Tuchel es que siente un enorme orgullo de poder ser parte de la fiesta y afirmó que su estadía en México fue excepcional desde el inicio.

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Tomas Tuchel e Inglaterra quieren dejar a México en el camino del Mundial 2026. (GETTY IMAGES)

“Es más bonito de lo que pensé. De inmediato te das cuenta que será un partido de Copa del Mundo. Estamos en un lugar icónico como el Estadio Azteca contra México. La gente ha sido muy amable y entrenamos en un lugar del más alto nivel”, expresó Tuchel.

En algún momento de la semana, se barajó la posibilidad de modificar el horario del encuentro. Debido a una supuesta alarma por tormentas eléctricas, la misma que suspendió el partido ante de México ante Ecuador por los 16avos de final. Se esperaba que el duelo ante los ingleses se llevara a cabo a las 12:00hs del Centro de México, pero finalmente quedó programado para los 18:00hs (CDMX).

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En síntesis