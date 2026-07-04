¿Se lo pierde? Piojo Alvarado es duda en México para enfrentar a Inglaterra por los octavos de final del Mundial 2026

Una de las piezas inamovibles del esquema del Vasco Aguirre podría terminar viendo el trascendental encuentro desde la banca.

La Selección Mexicana se encuentra a las puertas de afrontar uno de los compromisos más trascendentales de su historia en la Copa del Mundo 2026. Este domingo 5 de julio, a partir de las 18:00 horas del Centro de México, el equipo dirigido por Javier Aguirre se medirá ante Inglaterra en el Estadio Azteca por el pase a los cuartos de final.

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Sin embargo, en medio de la enorme expectativa generada en todo el país, las alarmas se encendieron de manera imprevista dentro de la concentración nacional debido a que una de las piezas clave del esquema titular presenta complicaciones físicas y se mantiene como duda.

El Piojo Alvarado sería baja para enfrentar a Ingleterra

La gran preocupación del cuerpo técnico azteca pasa estrictamente por la situación de Roberto Alvarado. El habilidoso mediocampista ofensivo arrastra una serie de molestias que le han impedido trabajar con total normalidad junto al resto de sus compañeros en las últimas horas de entrenamiento y podría iniciar el encuentro en la banca.

Orbelín Pineda podría reemplazar al Piojo Alvarado ante Inglaterra. (GETTY IMAGES)

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Ante este complejo panorama, el Vasco Aguirre ya evalúa las alternativas que tiene dentro de la plantilla para rearmar el frente de ataque. La principal opción que maneja Aguirre es el ingreso de Orbelín Pineda, un jugador que aporta experiencia internacional y dinamismo en la zona de gestación.

La otra alternativa en carpeta es César Huerta, aunque el extremo de los Pumas corre con cierta desventaja debido a que sus características son puramente ofensivas y el cuerpo técnico busca un futbolista con mayor sacrificio para el retroceso defensivo. De todas maneras, Alvarado será esperado hasta último momento para confirmar o no su ausencia.

En síntesis

Incertidumbre por el “Piojo”: La Selección Mexicana mantiene encendidas las alarmas por el estado físico de Roberto Alvarado , quien presenta fatiga muscular debido al gran desgaste físico y los minutos acumulados a lo largo del certamen. Aunque persisten dudas sobre si iniciará en el banquillo, el técnico Javier Aguirre confía en que podrá estar disponible.

La Selección Mexicana mantiene encendidas las alarmas por el estado físico de , quien presenta fatiga muscular debido al gran desgaste físico y los minutos acumulados a lo largo del certamen. Aunque persisten dudas sobre si iniciará en el banquillo, el técnico Javier Aguirre confía en que podrá estar disponible. Las opciones de relevo: En caso de que Alvarado no arranque como titular en el extremo derecho, el “Vasco” baraja como alternativas principales la experiencia en la generación de juego de Orbelín Pineda o el desequilibrio ofensivo de César Huerta .

En caso de que Alvarado no arranque como titular en el extremo derecho, el “Vasco” baraja como alternativas principales la experiencia en la generación de juego de o el desequilibrio ofensivo de . Esquema e indumentaria lista: Con el resto del once inicial prácticamente definido (liderado por Raúl Jiménez en el ataque), el Tri saltará a la cancha del Estadio Azteca portando su tradicional camiseta verde por segunda ocasión en el torneo.