¿TV Azteca, Canal 5, Azteca 7 y Canal Nueve transmiten Mexico vs. Corea del Sur por el Mundial 2026?

El Tri vuelve a salir a escena en el Mundial 2026 y muchos fanáticos se preguntan qué señales televisarán el encuentro ante Corea del Sur. Enterate qué canales lo pasan y cómo seguir el partido en directo.

A las 19:00 horas de la CDMX, México recibirá a Corea del Sur en Guadalajara por la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026. El encuentro se disputará en el Estadio Akron y será uno de los compromisos más importantes para el conjunto dirigido por Javier Aguirre en su camino dentro de la Copa del Mundo.

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El Tri llega a este compromiso con la gran posibilidad de asegurar su clasificación a la próxima instancia del torneo. Una victoria ante los asiáticos le permitirá sacar provecho del empate que protagonizaron República Checa y Sudáfrica, resultado que abrió aún más el panorama dentro del grupo.

México vs. Corea del Sur será transmitido por Canal 5, Las Estrellas, TUDN, Azteca 7, Azteca Deportes, Canal Nueve y la plataforma ViX Premium. De esta manera, los aficionados tendrán múltiples alternativas para seguir en vivo uno de los partidos más esperados de la jornada.

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Además de buscar la clasificación, el seleccionado mexicano intentará regalarle una alegría a su público en un estadio que promete estar colmado. El apoyo de los aficionados será fundamental para intentar quedarse con tres puntos que pueden resultar decisivos en la lucha por avanzar de ronda.

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Por su parte, Corea del Sur afrontará el encuentro con la obligación de sumar para mantenerse con vida en la competencia. El conjunto asiático sabe que enfrentará a uno de los anfitriones del Mundial y buscará dar el golpe para buscar su clasificación tras ganar en el debut.

¿Dónde ver México vs. Corea del Sur por TV y streaming?

México

Canal 5.

Las Estrellas.

TUDN.

Azteca 7.

Azteca Deportes.

Canal Nueve.

ViX Premium.

Perú

DSports.

DGO.

América TV.

América TVGO.

Disney+.

Paramount+.

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Colombia

Caracol TV.

RCN Televisión.

DSports.

DGO.

Disney+.

Caracol Play.

Paramount+.

Argentina

Telefe.

DirecTV Sports.

DGO.

Disney+.

Paramount+.

Mi Telefe.

Chile

Chilevisión.

Canal 13.

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Estados Unidos

FOX.

FS1.

Telemundo.

Universo.

Peacock.

FOX One.

Horario de México vs. Corea del Sur, país por país

Perú, Colombia y Ecuador: 20:00 horas.

Chile, Bolivia y Venezuela: 21:00 horas.

Estados Unidos (Washington): 21:00 horas.

Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y México: 22:00 horas.

En sintesis

México y Corea del Sur juegan hoy a las 19:00 horas por el Mundial 2026.

juegan hoy a las 19:00 horas por el Mundial 2026. El director técnico Javier Aguirre lidera a la selección mexicana en este partido fundamental.

lidera a la selección mexicana en este partido fundamental. El partido se transmitirá en México por Canal 5, Azteca 7 y ViX Premium.