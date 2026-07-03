Lionel Messi volvió a convertir con Argentina y así quedó la carrera por los 1000 goles con Cristiano Ronaldo

El astro argentino marcó ante Cabo Verde y reavivó la carrera con la estrella portuguesa por llegar a las 1000 anotaciones.

En el marco de una nueva jornada del Mundial 2026, Argentina jugó este viernes ante Cabo Verde. El astroLionel Messi apareció para abrir el marcador y poner por encima a su equipo. Con ello, la Albiceleste destrabó la férrea defensa de los Tiburones Azules.

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Con estos goles, el futbolista argentino de 39 años alcanzó la impresionante cifra de 918 goles en 1160 compromisos y quedó a 82 celebraciones de registrar los 1.000 en su carrera. Además, sigue en la pugna por acercarse a Cristiano Ronaldo. 976 goles en 1329 co

Precisamente, la estrella portuguesa viene de convertir en el encuentro de Portugal ante Croacia por los 16avos de Final del torneo. El futbolista lleva hasta el momento 976 goles en 1329 compromisos quedando cada vez más cerca de la gran cifra.

¡GOOOOL DE MESSI! ¡YA SON 20 GOLES! ¡QUÉ MANERA DE RECIBIR EL BALÓN! 🐐😮‍💨



¡Estás loco, Messi! 🔥#ElMundialEsNuestro y la magia de los Dieciseisavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se vive por @televisa y @vix 📺🏆 pic.twitter.com/VI7gW9vqAF — TUDN MEX (@TUDNMEX) July 3, 2026

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Solo el tiempo determinará si esos 82 goles que le faltan podrá marcarlos de ahora en más hasta el final de su carrera. Eso sí, Ronaldo se mantiene vigente y también corre con las mismas posibilidades. Lidera la carrera y buscará ser el primero en llegar a las cuatro cifras.

Dentro del Top 10 de los máximos goleadores, apenas quien aparece aún en actividad es el polaco Robert Lewandowski. El actual jugador del Barcelona de España lleva acumulado 718 anotaciones, pero aún muy lejos de las dos estrellas que lideran la lista.

Máximos goleadores en la historia del futbol

976 – Cristiano Ronaldo (Portugal)

918 – Lionel Messi (Argentina)

805 – Josef Bican (Austria)

757 – Pelé (Brasil)

745 – Romario (Brasil)

735 – Gerd Müller (Alemania)

718 – Robert Lewandowski (Polonia)

704 – Ferenc Puskas (Hungría)

647 – Jimmy Jones (Irlanda del Norte)

645 – Abe Lenstra (Países Bajos)

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En síntesis