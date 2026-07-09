Ni de México, ni de Brasil: el jugador que fascinó a la leyenda Marcelo en el Mundial 2026

La leyenda se tomó el tiempo para expresarle su admiración a un futbolista que demostró toda su calidad contra todo pronóstico.

Sin dudas que el Mundial 2026 dejó y está dejando grandes sorpresas en relación a los equipos que en los papeles previos no eran favoritos a entregar buenas presentaciones. Uno de ellos es Cabo Verde, el seleccionado africano que llegó hasta 16avos de final sacándole empates a España y Uruguay en la fase de grupos y a Argentina en la ronda de eliminación directa, a pesar de que luego terminó cayendo en el tiempo extra.

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En ese sentido, uno de sus jugadores más destacados fue el lateral izquierdo Sidny Cabral de 23 años, autor de un verdadero golazo ante Argentina el pasado viernes. Cuando parecía que el equipo vigente campeón tomaba el control del encuentro en la prórroga con un 2-1 a su favor en el marcador, el marcador de punta apareció para igualar las cosas en Miami con un tanto que dio la vuelta al mundo.

El golazo de Sidny Cabral ante Argentina

Tras una jugada colectiva de primer nivel, finalmente Cabral recortó hacia dentro y colocó el balón en el segundo poste, lejos de que cualquier intervención que pudiera realizar el portero Emiliano Martínez. A su equipo no le alcanzó, ya que Cristian Romero decretó el 3-2 definitivo a favor de los sudamericanos, pero esto no privó a Sidny de llevarse todos los elogios.

Sidny Lopes Cabral gibi henüz 23 yaşında, gelişime açık ve satış potansiyeli de yüksek oyuncuları keşfedip Trabzonspor’a kazandıran scout ekibini gönülden tebrik ediyorum.

Arjantin’e attığı gol ne kadar özgüveni yüksek bir futbolcu olduğunu gösteriyor.

Sürdürülebilir başarı;… pic.twitter.com/twwjqPuZVm — İbrahim ÖZKAN (@ibrahim_ozkan61) July 4, 2026

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Uno de los que se expresó de manera directa con el jugador africano fue Marcelo, la leyenda brasileña que brilló durante tantos años en el Real Madrid. Lo que reveló Cabral fue que su colega de posición eligió su tanto como el mejor de la competencia sin importar lo que reste de Copa del Mundo hasta la gran final del 19 de julio.

“Después del juego recibí un mensaje de Marcelo. Es uno de mis mayores ídolos. Cuando recibí su mensaje no lo podía creer, siempre lo admiré cuando era más niño. El jugaba con ambos pies y tenía una técnica muy buena. Me dijo que votó por mi gol como el mejor del torneo“, comentó Cabral.

Sin dudas que tanto Sidny como sus compañeros de Cabo Verde se llevaron los elogios del mundo. Al demostrar paridad contra verdaderas potencias cuando en los papeles previos se esperaban grandes goleadas en su contra, todos aquellos que hacen al futbol se vieron en la obligación de reconocer la grandeza de este seleccionado.

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En síntesis