Entérate la programación completa de encuentros de la Copa del Mundo para esta tarde.

¡Jornada de emociones! Este sábado 11 de julio vuelve la acción en el Mundial 2026, con la continuación de los cuartos de final de esta edición que tiene prendidos a todos. En el día de hoy se conocerán a los últimos dos equipos clasificados, que se meterán entre las cuatro selecciones privilegiadas que se disputarán el trofeo.

Publicidad

A diferencia de los primeros dos días de estos cuartos de final, hoy aparecen dos partidos en agenda y no uno, por lo que tendremos una programación más cargada para disfrutar. Para llegar con tiempo a la definición de la Copa del Mundo y poder dejar jornadas de descanso en el medio, se realizará una doble tanda de encuentros.

Este sábado por la tarde, Noruega enfrentará a Inglaterra por el tercer compromiso de los cuartos de final del Mundial 2026. El duelo de europeos se celebrará en el Hard Rock Stadium, más conocido como “Estadio Miami”. Los equipos de Stale Solbakken y Thomas Tuchel se miden en el primer turno del día.

Este sábado por la tarde-noche, Argentina enfrentará a Suiza por el cuarto y último desafío de los cuartos de final del certamen. El cotejo entre sudamericanos y europeos se disputará en el Arrowhead Stadium (“Estadio Kansas City”). Los conjuntos de Lionel Scaloni y Murat Yakin se cruzan en el segundo turno del día.

Publicidad

Juega Messi y los campeones vigentes [Foto: Getty]

La programación de HOY sábado 11 de julio en el Mundial 2026:

Estos son los dos compromisos que se llevarán a cabo esta tarde y noche, con sus respectivos horarios y transmisiones:

Noruega vs. Inglaterra: 15.00 horas por TUDN, Canal 5, Azteca 7, Azteca Deportes Network y el Pase Mundial de ViX Premium.

15.00 horas por TUDN, Canal 5, Azteca 7, Azteca Deportes Network y el Pase Mundial de ViX Premium. Argentina vs. Suiza: 19.00 horas por el Pase Mundial de ViX Premium.

Publicidad

Como se puede evidenciar en la grilla del día de hoy, en México solo se podrá ver un juego por TV abierta: el otro irá en exclusiva por la plataforma de paga de streaming.