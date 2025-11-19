La figura de LeBron James parece estar dispuesta a sorprender siempre un poco más al mundo del deporte. Cuando parece que el Rey lo ha conseguido todo, él mismo se encarga de llevar su legado un poco más allá para dejar en claro la importancia que tiene si figura en la historia de la NBA. Algo de eso sucedió este martes con una nueva presentación imponente de la estrellas de Los Angeles Lakers.

A pesar de haber sido baja en el inicio de la temporada por una inesperada lesión, LeBron cumplió con los plazos estimados y se estrenó en la presente campaña con una actuación digna de lo que se espera de él. Fue victoria de Lakers 140-126 ante Utah Jazz en California con 30 minutos de James, quien bastaron para que la leyenda rompa un nuevo récord.

LeBron James rompió otro récord

Aunque su planilla persona terminó con 11 puntos, las unidades en su haber se repartieron entre un libre, dos dobles y dos triples sobre cuatro intentos que fueron suficientes para permitirle ingresar en una selecta lista. LeBron alcanzó los 2.561 triples y se coló entres los seis máximos anotadores en la historia de la liga en este registro.

James consiguió este hito tras intentar 7.325 veces a distancia, y así pudo superar a Reggie Miller, la histórica figura de Indiana Pacers. A su vez, LeBron quedó a 168 de Klay Thompson, ubicado quinto en la lista siendo uno de los mejores tiradores de la época.

Por otro lado, la obviedad es que Stephen Curry está en la cima 4.109 triples en sus registros tras 9.723 lanzamientos. Lógicamente, estos números se seguirán agrandando, más teniendo en cuenta la importancia del Chef en Warriors. Por otro lado, James Harden con 3.222 y el histórico Ray Allen con 2.973 completan el podio de tiradores.

Para LeBron, este número solo resalta su vigencia. Nunca fue un registro destacado en su trayectoria ni un arma principal en su repertorio ofensivo, por lo que esto demuestra la importancia que tiene James sobre las duelas. Tras un regreso triunfal, se espera que Lakers tenga una temporada en la que pueda pelear por el título que tanto desea conseguir.

