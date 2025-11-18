LeBron James se negó a volver a jugar con Stephen Curry y así reaccionó la estrella de Warriors

El mundo del deporte no se dará ese gusto por segunda vez. Al menos, por ahora… Se estrenó la segunda parte de la conversación que tuvo LeBron James con Stephen Curry en el podcast ‘Mind the game’ (Cuidado con el juego) y uno de los momentos más virales fue cuando la estrella de Los Angeles Lakers se negó a jugar otra vez con ‘El Chef’.

A pesar de los mil y un rumores sobre la posibilidad de ver a LeBron jugando con Curry en Golden State Warriors, la primera vez de estas leyendas de la NBA jugando para un mismo equipo se dio con Estados Unidos en los Juegos Olímpicos París 2024. ¿Cómo les fue?

No solo ganaron la medalla de oro, Stephen Curry quedó tan impresionado de LeBron James que sostuvo que “solo había oído hablar de su ética de trabajo, la enorme cantidad de tiempo que le dedicaba y cómo cuidaba su cuerpo. Pero cuando ves a alguien de ese nivel, que no podía ganarle en el gimnasio por la mañana, era como si hubiera una energía de complicidad, como si todos supiéramos que esto es lo que te hace ser quien eres en la cancha, lo que te prepara para los momentos decisivos“.

LeBron James no volverá jugar los Juegos Olímpicos con Estados Unidos

LeBron y Curry ganaron la medalla de oro en París 2024. (Foto: Getty Images)

A pesar de que los Juegos Olímpicos de 2028 van a ser en Los Ángeles, LeBron se negó a volver a jugar con Curry al descartar esta posibilidad diciendo que “ya sabes mi respuesta, lo estaré viendo desde Cabo“. ¿Cómo reaccionó la estrella de Golden State Warriors?

La épica reacción de Stephen Curry tras saber que LeBron no volverá a jugar con él

Luego de escuchar en vivo que LeBron James no volverá a jugar con él, por lo menos en los Juegos Olímpicos, Stephen Curry reaccionó diciendo que “es la respuesta opuesta a la que le di a él (LeBron) el año pasado. Era como si dijera: ‘Si Dios quiere, todavía tengo la opción física de influir en el equipo. Nunca digas nunca’. Pero lo dudo mucho. Lo dudo muchísimo“.

En síntesis