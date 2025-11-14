“Agente libre”: La noticia sobre Stephen Curry que nadie esperaba en la NBA

Uno de los momentos que nadie quiere que llegue y que muy pocos imagina, es el que puede terminar con el vínculo de Stephen Curry y Golden State Warriors. El día que el Chef deje San Francisco algo no volverá a ser como antes, aunque parece que esa decisión no se tomaría jamás. Sin embargo, en las últimas horas se encendieron las alarmas tras anunciarse que el ’30’ se transformó en agente libre, pero no de la forma que se puede llegar a pensar.

La fuerte decisión que tomó Stephen Curry

Curry era socio de la marca de zapatillas Under Armour, pero esa unión se terminó por disolver luego de que se revelara que no existe un acuerdo entre ambas partes para extender el vínculo. Esto es un gran impacto para la industria del deporte y las marcas porque la relación del Chef con la mencionada línea de calzado databa desde el 2013.

De esta manera, el mercado ha recibido la señal que necesitaba para intentar seducir a Curry de transformarse en la cara de su marca. Aún se desconoce si Stephen está decidido a escuchar ofertas o si se quedará sin patrocinio, algo que suena muy difícil de creer.

Stephen Curry informó que no seguirá trabajando con Under Armour. (GETTY IMAGES)

“Under Armour creyó en mí al principio de mi carrera y me dio la libertad para construir algo mucho más grande e impactante que un simple zapato. Siempre estaré agradecido por ello”, expresó Curry en una parte del comunicado en el que informó la decisión tomada.

Por otro lado, también manifestó: “Los valores de Curry Brand, mis valores personales y mi compromiso con esa misión jamás cambiarán. No hacen más que fortalecerse. Me entusiasma un futuro centrado en un crecimiento ambicioso, con el firme propósito de seguir apoyando a la próxima generación”.

Curry está siendo el líder de Warriors una temporada más. El rendimiento del equipo sin él baja considerablemente y el hecho de ser la cara de una franquicia otra temporada solo deja en evidencia la clase de figura que es. En ese sentido, fuera de la duela cualquier marca quisiera contar con él por su enorme influencia, por lo que se vendrán meses intensos hasta que el Chef decida su próximo paso.

