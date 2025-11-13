El ataque de Shaquille O’Neal a Doncic y Lakers por la dura derrota ante Oklahoma City Thunder

Los Angeles Lakers sufrieron la derrota más dura de la temporada 2025-26, y al ver la poca reacción que tuvieron Luka Doncic y compañía ante Oklahoma City Thunder, Shaquille O’Neal no dudó en atacarlos con una burla contundente.

No tuvo piedad… Sin tener disponible a LeBron James porque sigue recuperándose de una irritación en el nervio ciático derecho, los Lakers la pasaron tan mal contra el actual campeón de la NBA que llegaron a estar 37 puntos por debajo del marcador.

Al final, el entrenador JJ Redick terminó enviando a la banca a sus titulares, Los Angeles Lakers terminaron perdiendo por 29 puntos (92 a 121) ante Oklahoma City Thunder y un cuatro veces campeón de la NBA como lo es Shaquille O’Neal fue durísimo con Luka Doncic y compañía.

Shaquille O’Neal, sin piedad contra Lakers por la dura derrota ante el Thunder

O’Neal habló de la derrota de Lakers ante Thunder. (Foto: Getty Images)

En el programa ‘NBA en ESPN’ habían catalogado de una prueba (examen) para los Lakers el partido contra Thunder, y a la hora de hacer la evaluación final, Charles Barkley dijo que lo habían reprobado con una dura ‘F’ de calificación. O’Neal no se quedó atrás y dijo que Doncic y todos los jugadores del equipo de Los Ángeles que estuvieron en la derrota del 12 de noviembre “fueron expulsados ​​de clase”.

Esto dijo Shai Gilgeous-Alexander sobre ganarle a Lakers y Warriors en días seguidos

“Dos buenos equipos, rivales de alto nivel con talento, experiencia, equipos de playoffs, obviamente. Solo queremos salir a la cancha y darlo todo, ver dónde estamos en este inicio de temporada. Lo hicimos bastante bien en los partidos consecutivos, pero sin duda mejoramos los dos últimos días. Ese es el objetivo principal”, dijo Shai Gilgeous-Alexander, figura de Oklahoma City Thunder, luego de ganarle a Los Angeles Lakers y Golden State Warriors en días consecutivos.

En síntesis