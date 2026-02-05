Es tendencia:
¿Anthony Davis jugará esta noche en Detroit Pistons vs. Washington Wizards por la NBA?

AD protagonizó uno de los traspasos más resonantes en la recta final de la ventana, pero no sumará minutos con su nueva franquicia.

Por Leandro Barraza

Anthony Davis no debuta esta noche con los Wizards
© GETTY IMAGESAnthony Davis no debuta esta noche con los Wizards

Anthony Davis vuelve a cambiar de aires a un año del sorpresivo trade entre Los Angeles Lakers y Dallas Mavericks que derivó con Luka Doncic en la franquicia angelina y AD en los Mavs. Este traspaso revolucionó la NBA, pero ahora el ala-pívot de 32 se marcha a Washington Wizards.

Para ser más precisos, Anthony Davis, Jaden Hardy, D’Angelo Russell y Dante Exum pasan a los Washington Wizards a cambio de Khris Middleton, AJ Johnson, Malaki Branham, Marvin Bagley III, 2 selecciones de primera ronda y 3 de segunda ronda.

Sin embargo, Davis no se estrena esta noche en el partido entre Detroit Pistons y Washington Wizards. Pese al ruido que generó el traspaso, los aficionados del baloncesto se quedarán con las ganas de ver al 10 veces All-Star de la NBA. Conoce el motivo.

Anthony Davis con dolor en la mano izquierda (GETTY IMAGES)

¿Por qué no juega Anthony Davis esta noche con Wizards?

Dallas Mavericks, exfranquicia de Davis, reportó a principios de enero una lesión en los ligamentos de la mano izquierda de AD. Aún se debate si deberá pasar por el quirófano, lo que le demandaría varios meses de baja. No obstante, los Wizards no jugarán Playoffs y apuntan a contar con Anthony en plenas condiciones a partir de la próxima temporada.

Leandro Barraza
