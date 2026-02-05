La NBA está en tiempos de definiciones, en la que las próximas semanas serán vitales para terminar de confirmar quiénes serán los protagonistas importantes en la postemporada. Sin embargo, esto no detiene la “locura” de las franquicias que toman decisiones fuertes como Los Angeles Clippers que, para la sorpresa de todos, decidieron traspasar a James Harden.

Sí, La Barba dejó California sin mediar palabras y se transformó en nuevo jugador de Cleveland Cavaliers. Clippers había encontrado una notoria mejoría en su nivel dentro de la duela y esto se debía, en gran parte, a lo que Harden brindaba. Como en sus mejores momentos, el base se colocó al frente del equipo y toda una ciudad se estaba ilusionando. Ahora toca volver a empezar, para todos…

El trueque que llevó a Harden a Cavaliers

A cambio de Harden, a Los Angeles llegó Darius Garland. El niño prodigio de Ohio no pudo terminar de concretar todo lo bueno que se esperaba de él y los Cavs fueron perdieron, poco a poco, la confianza que tenían en su talento. Para el base se presente la oportunidad de relanzar su carrera en una franquicia que lo va a necesitar y mucho, con puntos y asistencias que lo hagan resaltar en el costado ofensivo de la cancha.

No hay más agentes involucrados en la historia, solo fue nombre por nombre. Esto no hace más que abrir el interrogante sobre quién salió ganando y quién terminó perdiendo en la negociación. Cavs se quedó con una estrella hambrienta de conseguir un título y que ya probó su nivel de sobra. Clippers recibió una figura más que destacada que, a pesar de no pasar su mejor momento, ya dejó ver todo lo que es capaz de hacer cuando se le calienta la mano. El tiempo dirá.

Dos duplas nuevas se han formado. Por un lado, quedó un interesante Harden – Donovan Mitchell que pone a Cavs en el desafío de repartir bien el balón entre dos jugadores que buscan tener el control de la situación constantemente. A su vez, Garland – Kawhi Leonard ilusiona por ser el complemento perfecto del otro, por lo que Clippers espera no sufrir la salida de La Barba.

En síntesis

