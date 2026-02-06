Xolos ha llegado a esta quinta jornada del Clausura 2026 como uno de los escasos equipos invictos que tiene el comienzo de esta fase regular. El cuadro de Tijuana no ha perdido aún en la campaña, pero eso sí, necesita volver pronto a la victoria. Para ello, deberá superar esta noche al Puebla, un rival que no ha tenido el mejor arranque del campeonato.

Los ‘Xolos’ han alcanzado este tramo del certamen ubicados en la 8° posición, en puestos de clasificación a la siguiente fase, aunque falta mucho. Han sumado hasta aquí 6 unidades, producto de una victoria y tres igualdades. En su último compromiso de Liga MX igualaron a dos con Monterrey fuera de casa.

‘La Franja’, mientras tanto, arriba a esta etapa estacionada en el 14° puesto de la tabla de la competencia, fuera pero cercquita de la zona de calificación. Han cosechado 4 puntos, tras un triunfo, un empate y dos derrotas. El partido pasado empataron sin goles con Toluca en condición de local.

El encuentro entre los de Tijuana y Puebla se llevará a cabo HOY viernes 6 de febrero, desde las 21.00 horas del Centro de México, en el segundo turno del día. El mismo tendrá como sede al Estadio Caliente, la casa de los ‘Xolos’, con capacidad para más de 25 mil espectadores. El cruce de esta noche contará con el arbitraje de Karen Hernández Andrade.

Xolos y Puebla se reencuentran, pero en Tijuana [Foto: Getty]

¿Cómo ver Xolos vs. Puebla EN VIVO por televisión en México?

El partido Xolos de Tijuana vs. Club Puebla no contará con transmisión en TV en el territorio mexicano este viernes. Ninguno de los canales disponibles cuenta con los derechos para pasar el encuentro en simultáneo, por lo que los fanáticos deberán volcarse al streaming. Por su parte, en Estados Unidos se podrá ver por la señal de TUDN.

¿Cómo ver Xolos vs. Puebla EN VIVO por Internet en México?

El partido Xolos de Tijuana vs. Club Puebla sí tendrá transmisión online a lo largo y ancho de México esta noche. El enfrentamientro se podrá sintonizar en todo el país a través de la plataforma FOX One. Será la única pantalla donde se podrá observar el encuentro. Por su parte, en Estados Unidos no se podrá seguir vía streaming, solo en televisión.

Sigue EN VIVO el MINUTO a MINUTO del Xolos vs. Puebla: