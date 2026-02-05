Deadline Day de la NBA EN VIVO: Giannis Antetokounmpo se queda en los Bucks y más traspasos del último día
El mercado de la National Basketball Association se termina este lunes 5 de febrero. Sigue en directo los movimientos más importantes.
¡ALVARADO A LOS KNICKS!
José Alvarado hace las maletas y abandona New Orleans Pelicans para ponerse el jersey de los New York Knicks.
Pelicans recibe a Dalen Terry, dos selecciones de segunda ronda y dinero.
Chris Boucher a Utah Jazz
El pívot de 33 años llega a Utah Jazz y Boston Celtics recibe a cambio la posibilidad de generar una trade exception.
Traspaso entre los Bucks y Suns
- Phoenix Suns: Cole Anthony y Amir Coffey.
- Milwaukee Bucks reciben: Nick Richards y Nigel Hayes-Davis.
Más sobre el caso de Antetokounmpo
Desde ESPN añaden: "Los Bucks se han centrado en las llamadas entrantes por Giannis Antetokounmpo y en sondear la NBA en busca de intercambios por salarios bajos. Milwaukee sigue en conversaciones para completar potencialmente más de estos últimos en el día límite".
Decisión final: Antetokounmpo SE QUEDA EN LOS BUCKS, al menos hasta el verano de 2026.
¡GIANNIS ANTETOKOUNMPO SE QUEDA EN LOS BUCKS!
Shams Charania informó: "Los Milwaukee Bucks han indicado a los equipos que mantendrán a Giannis Antetokounmpo y comenzarán a realizar otros movimientos".
¿Ja Morant logra que Antetokounmpo se quede en los Bucks?
La posible salida de Giannis de los Bucks estaría impulsada por la falta de refuerzos de peso. Sin embargo, Ja Morant suena para vestirse de verde. ¿Podrá hacer inclinar la balanza?
Así está el quinteto de Chicago Bulls después de los traspasos
- Base: Josh Giddey
- Escolta: Jaden Ivey
- Alero: Rob Dillingham
- Ala-pívot: Anfernee Simons
- Pívot: Yuki Kawamura
¡Traspaso confirmado entre Los Angeles Lakers y Atlanta Hawks!
Los Angeles Lakers intercambian a Gabe Vincent y una selección de segunda ronda de 2032 a los Atlanta Hawks a cambio de Luke Kennard.
Ayo Dosunmu se marcha a los Timberwolves
El base de 196 centímetros de estatura abandona Chicago Bulls y hace las maletas para aterrizar en Minnesota.
Giannis Antetokounmpo es el nombre del día
La estrella griega pretende abandonar Milwaukee Bucks y los destinos más probables son Golden State Warriors y Minnesota Timberwolves.
Comienza la cobertura del Deadline Day de la NBA 2026
Repasa los movimientos más importantes del último día.