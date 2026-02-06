Por la Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga MX, Xolos y Puebla chocan este viernes 6 de febrero desde las 21:06 horas (Ciudad de México) en el Estadio Caliente de la ciudad de Tijuana. Los dos conjuntos van por los tres puntos para seguir escalando en la tabla.
El equipo a cargo de Sebastián Abreu viene de empatar por 2-2 en condición de visitante la fecha anterior ante Rayados. Con 6 unidades, la institución rojinegra marcha 8° en el torneo, estando a 6 puntos del líder Chivas. Una victoria lo asentaría en la zona de clasificación a la Liguilla.
Del lado del equipo dirigido por Albert Espigares, arriba luego de empatar 0-0 en su casa y ante su gente contra Toluca. Con apenas 4 unidades, el equipo necesita ganar para escalar en la tabla y engrosar su cociente para evitar pagar la multa al final de la temporada.
La posible alineación de Xolos vs. Puebla
- Antonio Rodríguez
- Rafael Fernandez
- Pablo Ortiz
- Unai Bilbao
- Jackson Porozo
- Iván Tona
- Ramiro Arciga
- José Ignacio Rivero
- Kevin Castañeda
- Adonis Preciado
- Mourad El Ghezoua
- DT: Sebastián Abreu
La posible alineación de Puebla vs. Xolos
- Ricardo Gutiérrez
- Eduardo Navarro
- Juan Pablo Vargas
- Luis Gabriel Rey
- Iker Moreno
- Fernando Monárrez
- Alejandro Organista
- Carlos Baltazar
- Edgar Guerra
- Esteban Lozano
- Emiliano Gómez
- DT: Albert Espigares
