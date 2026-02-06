Es tendencia:
¿Juega Gilberto Mora? Las probables alineaciones de Xolos vs. Puebla por la Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga MX

La Jauría y los Franjiazules se enfrentan en una nueva jornada por el torneo de la Primera División de México.

Por Agustín Zabaleta

Xolos y Puebla se enfrentan por la Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga MX
Por la Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga MXXolos y Puebla chocan este viernes 6 de febrero desde las 21:06 horas (Ciudad de México) en el Estadio Caliente de la ciudad de Tijuana. Los dos conjuntos van por los tres puntos para seguir escalando en la tabla.

El equipo a cargo de Sebastián Abreu viene de empatar por 2-2 en condición de visitante la fecha anterior ante Rayados. Con 6 unidades, la institución rojinegra marcha 8° en el torneo, estando a 6 puntos del líder Chivas. Una victoria lo asentaría en la zona de clasificación a la Liguilla.

Del lado del equipo dirigido por Albert Espigares, arriba luego de empatar 0-0 en su casa y ante su gente contra Toluca. Con apenas 4 unidades, el equipo necesita ganar para escalar en la tabla y engrosar su cociente para evitar pagar la multa al final de la temporada.

La posible alineación de Xolos vs. Puebla 

  • Antonio Rodríguez
  • Rafael Fernandez
  • Pablo Ortiz
  • Unai Bilbao
  • Jackson Porozo
  • Iván Tona
  • Ramiro Arciga
  • José Ignacio Rivero
  • Kevin Castañeda
  • Adonis Preciado
  • Mourad El Ghezoua
  • DT: Sebastián Abreu
La posible alineación de Puebla vs. Xolos

  • Ricardo Gutiérrez
  • Eduardo Navarro
  • Juan Pablo Vargas
  • Luis Gabriel Rey
  • Iker Moreno
  • Fernando Monárrez
  • Alejandro Organista
  • Carlos Baltazar
  • Edgar Guerra
  • Esteban Lozano
  • Emiliano Gómez
  • DT: Albert Espigares
