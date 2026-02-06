Por la Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga MX, Xolos y Puebla chocan este viernes 6 de febrero desde las 21:06 horas (Ciudad de México) en el Estadio Caliente de la ciudad de Tijuana. Los dos conjuntos van por los tres puntos para seguir escalando en la tabla.

Publicidad

Publicidad

El equipo a cargo de Sebastián Abreu viene de empatar por 2-2 en condición de visitante la fecha anterior ante Rayados. Con 6 unidades, la institución rojinegra marcha 8° en el torneo, estando a 6 puntos del líder Chivas. Una victoria lo asentaría en la zona de clasificación a la Liguilla.

Del lado del equipo dirigido por Albert Espigares, arriba luego de empatar 0-0 en su casa y ante su gente contra Toluca. Con apenas 4 unidades, el equipo necesita ganar para escalar en la tabla y engrosar su cociente para evitar pagar la multa al final de la temporada.

La posible alineación de Xolos vs. Puebla

Antonio Rodríguez

Rafael Fernandez

Pablo Ortiz

Unai Bilbao

Jackson Porozo

Iván Tona

Ramiro Arciga

José Ignacio Rivero

Kevin Castañeda

Adonis Preciado

Mourad El Ghezoua

DT: Sebastián Abreu

Publicidad

Publicidad

La posible alineación de Puebla vs. Xolos

Ricardo Gutiérrez

Eduardo Navarro

Juan Pablo Vargas

Luis Gabriel Rey

Iker Moreno

Fernando Monárrez

Alejandro Organista

Carlos Baltazar

Edgar Guerra

Esteban Lozano

Emiliano Gómez

DT: Albert Espigares