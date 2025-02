Con LeBron y Luka Doncic: La lista de lesionados de Lakers para el juego vs. Los Angeles Clippers

Un nuevo clásico entre Los Angeles Lakers y LA Clippers se vivirá en el mundo de la NBA, pero no será uno más. El equipo liderado por LeBron James viene de hacer uno de los intercambios más grandes de la historia, Anthony Davis por Luka Doncic, y ya se conoció la lista de lesionados para este juego.

Publicidad

Publicidad

¿Por qué cambiar a un cinco veces All-Star que los había acabado de llevar a las Finales NBA? En Dallas Mavericks pusieron en duda la durabilidad de Doncic por la dieta y las condiciones físicas del base. Llegó a pesar 122 kilos. Así que se abrió la puerta para llegar a los Lakers, pero…

Doncic se volvió a lesionar la pantorrilla izquierda el 25 de diciembre de 2024 y desde ese entonces no ha jugado en la temporada NBA 2024-25. De este tema se habló en la presentación de la nueva estrella de Los Angeles Lakers y hay novedades importantes.

En el reporte de lesionados de los Lakers para el juego contra Los Angeles Clippers del martes 4 de febrero a las 22:00 ET apareció Luka Doncic en estado ‘fuera’ por la lesión en la pantorrilla izquierda. Sin embargo, Rob Pelinka, gerente general del equipo californiano, confirmó que el 5 de febrero el base tendrá una práctica cinco contra cinco. ¡Está cada vez cerca de regresar!

Publicidad

Publicidad

La lista de lesionados de Lakers para el juego vs. Clippers tiene a LeBron y Doncic

LeBron y Doncic jugarán en los Lakers. (Foto: Imagen generada por Grok IA)

A la presencia de Doncic en la lista de lesionados de Los Angeles Lakers para el juego contra Clippers, se suma LeBron James. El reporte oficial de la NBA indicó que está en estado probable por el manejo de una lesión en el pie izquierdo. Sin embargo, todo a punta a que minutos antes del inicio del juego ‘El Rey’ pasará a estar disponible. Los otros dos jugadores de los Lakers que sí están descartados son Maxi Kleber (fractura en el pie derecho) y Christian Wood (cirugía en rodilla izquierda).

Lista de lesionados de Lakers vs . Clippers. (Foto: https://official.nba.com/)

Publicidad

Publicidad

ver también Luka Doncic reveló qué siente al ser compañero de LeBron James en Los Angeles Lakers

Esto dijo Luka Doncic sobre su lesión antes de debutar con Los Angeles Lakers

Durante la primera conferencia de prensa como jugador de los Lakers, a Luka Doncic le preguntaron qué había hecho para que la lesión en la pantorrilla izquierda no se volviera recurrente. “Por primera vez, me tome mi tiempo para curarme al 100 por ciento. Otras veces solo quería regresar a la cancha, jugar baloncesto y no estar sano al 100 por ciento. Esta vez me tome mi tiempo, lo que es un tiempo normal para volver al 100 por ciento”, respondió el base antes de que se dé su debut con el equipo de Los Ángeles. Sería contra Indiana Pacers el sábado 8 de febrero a las 16:00 ET.