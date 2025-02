Luka Doncic reveló qué siente al ser compañero de LeBron James en Los Angeles Lakers

Si bien Los Angeles Lakers juegan este martes 4 de febrero contra Los Angeles Clippers, el partido pasó a una especie de segundo plano porque toda la atención de la prensa norteamericana estuvo puesta en la primera conferencia de prensa de Luka Doncic en la ciudad.

Allí, el esloveno habló por primera vez como jugador de Los Angeles Lakers, contó sus sensaciones sobre ser nuevo compañero de LeBron James, su salida inesperada de los Dallas Mavericks y cuáles son sus objetivos con una de las franquicias más ganadores de la NBA.

“Jugar con LeBron es un sueño hecho realidad. Siempre lo observé y lo admiré y podré aprender muchas cosas de él. Estoy contento de poder ser su compañero, es una sensación increíble”, expresó Luka Doncic ante la consulta acerca de qué sensaciones tiene ahora que es compañero de LeBron James.

“Los dos intentamos mejorar a nuestros compañeros. Los dos tenemos un IQ alto y eso ayudará a todos. La realidad es que todavía no pensé mucho en básquetbol desde el traspaso, pero nuestro entendimiento en la cancha va a ir mejorando con los días“, agregó el esloveno.

Luka Doncic y LeBron James serán compañeros en Los Angeles Lakers (Getty Images)

Además, Luka Doncic reveló que LeBron James lo llamó ni bien se supo públicamente acerca del traspaso: “Él estaba en Nueva York y me llamó. Pero no hablamos mucho, me dijo que entendía por lo que estaba pasando y me dio la bienvenida a Los Ángeles“.

Su salida de Dallas Mavericks

Por otra parte, el esloveno habló sobre su salida de los Dallas Mavericks: “Fue una sorpresa. Estaba casi durmiendo y me llamaron. Pensé que era una broma. Fue difícil porque Dallas era mi casa, pero bueno, ahora tengo la oportunidad de jugar con los Lakers“.

“Pensé que iba a terminar mi carrera en Dallas y para mí la lealtad es una palabra importante. Obviamente sabía que esto podía pasar. Tuve momentos increíbles allí y le agradezco a los entrenadores y compañeros que tuve y a los fanáticos porque siempre me acompañaron”, añadió Luka Doncic.

Sus objetivos en Los Angeles Lakers

Por último, Luka Doncic reveló cuál es su único objetivo con los Lakers: “Ganar un campeonato. Uno no viene a Los Ángeles para no ganar un título. Estoy feliz por este nuevo paso en mi carrera. No cualquiera puede decir que jugó en los Lakers, es uno de los equipos más exitosos en la historia del deporte”.