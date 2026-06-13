¿Cuánto dinero ganaron los New York Knicks por ser campeones de la NBA 2025-26?

Conoce la fortuna que recibió la franquicia de la Gran Manzana por conseguir el trofeo más preciado.

La gloria eterna regresó a la Gran Manzana tras una noche histórica en Texas. Los New York Knicks vencieron a los San Antonio Spurs por 94-90 este sábado, un resultado que liquidó la serie de las Finales de la NBA con un contundente 4-1 definitivo. La imponente consagración significó el fin de una dolorosa sequía de 53 años sin títulos, puesto que el último campeonato de la franquicia databa del lejano año 1973.

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Los millones que recibieron los New York Knicks

Bajo el liderazgo absoluto de Jalen Brunson, consagrado como la figura total y MVP indiscutido de las Finales, el plantel neoyorquino no solo alcanzó la cima deportiva, sino también un importante beneficio económico. El equipo campeón no recibe un premio en metálico fijo por parte de la liga, en su lugar, el sindicato de jugadores (NBPA) reparte un fondo de bonificación que ronda los 8.5 millones de dólares para el ganador.

Este dinero se divide en partes iguales entre los 15 jugadores inscritos en la plantilla, el cuerpo de entrenadores y el personal técnico de la franquicia. Dicha distribución equivale a un bono aproximado de más de 530.000 dólares por persona. Esta inyección económica representa una recompensa directa al esfuerzo de un grupo que devolvió la identidad competitiva a una de las ciudades más importantes del deporte mundial.

Jalen Brunson lideró a New York Knicks a un nuevo anillo de la NBA. (GETTY IMAGES)

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Además de este incentivo por el trofeo, la NBA establece una bolsa de dinero total que supera los 36 millones de dólares para toda la postemporada. Este pozo se distribuye de acuerdo con las rondas avanzadas y los récords obtenidos en la fase regular. De este modo, la escuadra acumula montos extra por cada fase superada hasta el compromiso definitivo.

La histórica victoria sepulta décadas de frustraciones en la fanaticada de los Knicks. Jalen Brunson grabó su nombre con letras de oro en la historia de la institución al levantar el trofeo Larry O’Brien, en una campaña perfecta donde el éxito deportivo y las ganancias financieras marcharon de la mano para consagrar a los nuevos reyes del baloncesto.

En síntesis

Los New York Knicks vencieron 94-90 a San Antonio y ganaron las Finales de la NBA.

vencieron 94-90 a San Antonio y ganaron las Finales de la NBA. El base Jalen Brunson fue consagrado como la figura total y MVP de las Finales.

fue consagrado como la figura total y MVP de las Finales. La franquicia neoyorquina terminó con una racha de 53 años sin títulos desde 1973.