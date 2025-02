La NBA ha atravesado en los últimos días unas jornadas muy revolucionadas, y en gran parte ha tenido que ver el traspaso de Luka Doncic a Los Ángeles Lakers, que en la operación envió a Anthony Davis a los Dallas Mavericks. Semejante intercambio causó revuelo absoluto entre los deportistas, en la prensa y en los fanáticos de la liga.

La llegada del talentoso jugador esloveno a los Lakers trajo mucha expectativa sobre cómo podría rendir dentro de una estructura nueva. Sin embargo, en el primer juego desde su llegada no ha podido participar y los aficionados deberán esperar un tiempo más para ver a la nueva figura angelina.

Luka Doncic no fue parte del enfrentamiento entre Los Ángeles Lakers y Los Ángeles Clippers, debido a una lesión en la pantorrilla que viene arrastrando desde fines del año pasado y que no le ha permitido volver a la actividad en enero ni sumar minutos en lo que va del 2025. Lógicamente, su ausencia en este inicio de año no pasó desapercibida tras las más recientes noticias.

Luka Doncic jugará en Los Ángeles Lakers [Foto: Getty]

Pese a no haber tenido la posibilidad de hacer su estreno con los Lakers, Doncic no se fue a dormir con los bolsillos vacíos. El sensacional basquetbolista de 25 años, según la información brindada por DAZN, cobra un salario de ¡136.309 dólares por día!, que normalmente no sufrirá recortes por percances físicos que lo puedan aquejar como a cualquier otro deportista.

De acuerdo al reporte, más precisamente, Luka Doncic percibirá por contrato un sueldo de 954.166 dólares a la semana, equivalentes a 3.82 millones de dólares al mes, 45.8 millones de dólares por año y de casi 230 millones por las cinco temporadas en las que tendrá vigente vínculo con los Lakers, hasta el próximo 2029.

Bajo estas circunstancias, el esloveno sabe que debe ponerse bien lo antes posible, para devolver dentro de la pista con actuaciones brillantes la inversión realizada por la franquicia. En ese camino, Doncic buscará con los Lakers recuperar su lugar en la cima de máximos ganadores de la NBA, que hoy pertenece en soledad a los Bolton Celtics, con dieciocho campeonatos conseguidos.

