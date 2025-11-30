Los Angeles Lakers atraviesan un gran momento en la Temporada Regular de la NBA 2025-26. La franquicia de California está segunda en la Conferencia Oeste y gran parte de ello se debe a Luka Doncic, quien ratificó su condición de nueva piedra angular del equipo ante la ausencia de LeBron James en los primeros encuentros.

El base esloveno tiene uno de los mejores salarios de toda la liga y esto le ha permitido construir una colección de coches de lujo. Ahora bien, su última adquisición es tan exclusiva que llamó la atención de Snoop Dogg, exitoso rapero confeso aficionado de los Lakers.

Se trata de un Bugatti Mistral W16. Este coche posee el récord mundial de velocidad para un descapotable (capaz de superar los 450 km/h) y entre sus características resaltan sus 1.600 caballos de potencia, motor de 16 cilindros en W, ocho litros de cilindrada y cuatro turbos. Además, solo se fabricaron 99 en todo el mundo.

Bugatti Mistral W16 (Foto: Autospot)

Todo este conjunto de factores lo convierte en un ejemplar único, tanto así que Bugatti lo cotizó en 5 millones de euros. Al verlo, Snoop Dogg quedó asombrado y le manifestó a Doncic en tono de broma: “Es el coche de Batman 2026. Si tú entras en él yo también, solo soy un poco más bajo. Seríamos como Batman y Robin”.

El divertido video de Luka Doncic junto a Snoop Dogg

