El nuevo coche de lujo de Luka Doncic que enloqueció a Snoop Dogg

El base de Los Angeles Lakers y el reconocido rapero estadounidense protagonizaron un divertido momento con un Bugatti Mistral W16.

Por Leandro Barraza

© GETTY IMAGESLuka Doncic sorprendió a Snoop Dogg con su nuevo coche

Los Angeles Lakers atraviesan un gran momento en la Temporada Regular de la NBA 2025-26. La franquicia de California está segunda en la Conferencia Oeste y gran parte de ello se debe a Luka Doncic, quien ratificó su condición de nueva piedra angular del equipo ante la ausencia de LeBron James en los primeros encuentros.

El base esloveno tiene uno de los mejores salarios de toda la liga y esto le ha permitido construir una colección de coches de lujo. Ahora bien, su última adquisición es tan exclusiva que llamó la atención de Snoop Dogg, exitoso rapero confeso aficionado de los Lakers.

Se trata de un Bugatti Mistral W16. Este coche posee el récord mundial de velocidad para un descapotable (capaz de superar los 450 km/h) y entre sus características resaltan sus 1.600 caballos de potencia, motor de 16 cilindros en W, ocho litros de cilindrada y cuatro turbos. Además, solo se fabricaron 99 en todo el mundo.

Bugatti Mistral W16 (Foto: Autospot)

Bugatti Mistral W16 (Foto: Autospot)

Todo este conjunto de factores lo convierte en un ejemplar único, tanto así que Bugatti lo cotizó en 5 millones de euros. Al verlo, Snoop Dogg quedó asombrado y le manifestó a Doncic en tono de broma: “Es el coche de Batman 2026. Si tú entras en él yo también, solo soy un poco más bajo. Seríamos como Batman y Robin”.

El divertido video de Luka Doncic junto a Snoop Dogg

Luka Doncic anuncia el premio que le va a dar al jugador de Lakers que será sancionado

En síntesis

  • Luka Doncic adquirió un exclusivo Bugatti Mistral W16 cotizado en 5 millones de euros.
  • Este modelo alcanza los 450 km/h y solo se fabricaron 99 unidades mundiales.
  • El rapero Snoop Dogg comparó el vehículo del esloveno con el auto de Batman.
