El mensaje que Stephen Curry le envió a LeBron James por la llegada de Luka Doncic a Los Angeles Lakers

Hay algunos que todavía no lo pueden creer… ¡Y cómo no! Si fue uno de los intercambios más grandes en la historia de la NBA. A Stephen Curry le volvieron a preguntar por el cambio que hizo Los Angeles Lakers de Anthony Davis por Luka Doncic y no dudó en enviarle un mensaje a LeBron James.

‘El Chef’ habló fuerte y claro! Mientras que LeBron estaba cenando en Nueva York tras la victoria de los Lakers contra New York Knicks en la jornada NBA del primer de febrero, Curry estaba en un evento en el estadio Chase Center jugando póker con sus compañeros de Golden State Warriors. ¡Ahí se iban a enterar de todo!

A LeBron James no le avisaron que Los Angeles Lakers iban hacer el intercambio bomba de Anthony Davis por Luka Doncic y estaba sorprendido por la noticia. Incluso, tardó un tiempo en procesarla. ¿Y Stephen Curry cómo reaccionó? También de una manera épica.

La primera reacción de Curry al ver la noticia de la llegada de Doncic a los Lakers fue preguntar si era real. Luego, al base de Golden State Warriors le preguntaron si este cambio le parecía bueno o malo y respondió que “ninguno (de los dos)”. Sin embargo, ‘El Chef’ tenía algo más que decir al respecto con un contundente mensaje para LeBron y toda la NBA.

Stephen Curry y un mensaje a LeBron James por la llegada de Doncic a Lakers

Stephen Curry y LeBron James. (Foto: Getty Images)

“Es un recordatorio de que sólo hay unos pocos en esta liga que pueden irse a dormir con algún tipo de confianza en que seguirán allí (en su equipo). Es una situación realmente única en todos los ámbitos. La idea de que sucedió en silencio es bastante loco”, fue el mensaje de Stephen Curry para LeBron y todas las estrellas de la NBA cuando le preguntaron por el intercambio de Luka Doncic.

ver también Curry se ilusiona: Se revelaron los jugadores que Warriors estaría dispuesto a dar por Kevin Durant

La mala noticia sobre LeBron James que recibió Golden State Warriors

A pesar de que Golden State Warriors preguntó si LeBron James estaba dispuesto a renunciar a su cláusula de no intercambio para salir de Los Angeles Lakers tras la llegada de Doncic, los ‘Dubs’ recibieron la mala noticia que ‘El Rey’ decidió quedarse en el equipo californiano por el resto de la temporada. Además, también existe la posibilidad que renegocie un nuevo contrato para seguir siendo un Laker más allá de la temporada 2025-26, según informó Dave McMenamin, de ESPN.

