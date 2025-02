Dallas Mavericks quedó golpeado tras la repentina salida de su máxima figura, Luka Doncic. Ni los aficionados ni los directivos se esperaban que la superestrella eslovena dejara el equipo de manera tan sorpresiva y esta situación ha dejado un vacío difícil de tapar.

Sin embargo, Los Ángeles Lakers aprovecharon la oportunidad para ficharlo y armar una de las plantillas más temidas de la NBA en esta temporada. Doncic ya tuvo su debut oficial con los Lakers el lunes en la victoria ante Utah Jazz y, si bien aún no deslumbró, se perfila como una de las piezas claves junto a LeBron James, consolidando a los angelinos como grandes candidatos a quedarse con el anillo.

Desde la partida de Doncic, el panorama en Dallas es una verdadera pesadilla. No solo los resultados han sido decepcionantes, sino que además el equipo ha sufrido una enorme cantidad de lesiones que lo deja sin variantes para lo que viene.

Anthony Davis, quien llegó desde los Lakers como parte del traspaso de Doncic, fue el primero en caer. En su debut con los Mavericks, estaba siendo una de las grandes figuras ante los Rockets, pero una distensión en el aductor de su pierna izquierda lo obligó a abandonar el partido. Según Marca, será baja por lo menos un mes, pero todo dependerá de su evolución.

Anthony Davis se lesionó en su debut con Mavs (Getty Images)

A este duro golpe se sumaron las bajas de Dereck Lively II, Dwight Powell, PJ Washington y Daniel Gafford. Lively es baja desde hace un largo tiempo por una fractura que sufrió en su pie derecho, con un pronóstico de recuperación de dos a tres meses. Powell, por su parte, arrastra una lesión en su cadera. PJ Washington tiene un fuerte dolor en el tobillo pero podría formar parte del encuentro que viene.

La situación empeoró recientemente con la lesión de Daniel Gafford, quien sufrió un esguince en la rodilla derecha durante el partido contra los Kings que terminó en derrota para Dallas que parece no poder salir de esta crisis que provocó la salida de Luka Doncic.

El dueño de Dallas apuntó contra Doncic tras su salida

“Si miras a los grandes de la liga como Jordan, Bird, Kobe, Shaq, trabajaron duro todos los días, con un solo enfoque: ganar. No funciona si no tienes eso. Y si no tienes eso, no deberías ser parte de los Dallas Mavericks”, expresó Patrick Dumont.