Los Ángeles Lakers dieron un paso importante en esta temporada de la NBA tras fichar a Luka Doncic desde Dallas. En los Mavericks quedaron golpeados con la salida de su máxima figura y saben que va a ser prácticamente imposible reemplazarlo, ya que su cambio de equipo dejó un vacío enorme entre los aficionados y los propios dueños de la franquicia.

Luka Doncic llegó a los Lakers con el objetivo de lograr grandes cosas y armar una dupla de ensueño junto a un histórico como LeBron James. Y Después de unos días de espera, llegó el gran debut del esloveno este lunes en la victoria 132 a 113 frente a Utah Jazz.

La dupla que ilusiona a Los Lakers (Getty Images)

Está claro que su sorpresiva salida no cayó para nada bien en Dallas. El dueño de la franquicia, Patrick Dumont, rompió el silencio y apuntó contra el jugador: “En mi mente, la manera en la que los equipos ganan es estando enfocados, teniendo la personalidad correcta, la cultura correcta y la dedicación a trabajar duro para crear un ambiente de campeonato. Si no haces eso, vas a perder“.

Luego, lo fulminó con declaraciones más picantes: “Si miras a los grandes de la liga como Jordan, Bird, Kobe, Shaq, trabajaron duro todos los días, con un solo enfoque: ganar. No funciona si no tienes eso. Y si no tienes eso, no deberías ser parte de los Dallas Mavericks”.

Más allá de que en ningún momento nombró a Luka Doncic, para cerrar Dumont le tiró una indirecta al esloveno luego de su traspaso a Lakers que está claro que le molestó y lo sorprendió: “Si quieres tomarte unas vacaciones, no lo hagas con nosotros”.

Los números de Doncic en su debut con los Lakers

La estrella eslovena tuvo su primera participación con la camiseta de los Lakers en la NBA y registró 14 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias en los 23 minutos y 33 segundos que jugó en el partido. A pesar de no haber tenido una actuación deslumbrante, Doncic dejó destellos de su talento, demostrando que puede ser una pieza clave para el equipo en la búsqueda de un nuevo anillo junto a LeBron James.