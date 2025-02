Más allá de que ya es una realidad y sin dudas uno de los fichajes más importantes de la NBA en los últimos años, a muchos todavía les sigue haciendo ruido la sorpresiva salida de Luka Doncic de Dallas Mavericks para llegar a Los Ángeles Lakers de cara a esta temporada. Si bien es un paso importantísimo en su carrera, nadie se esperaba que el esloveno dejara su anterior equipo.

Mucho se ha hablado en las últimas semanas sobre cuáles habrían sido los motivos de Dallas para dejar ir a su máxima estrella, quien siempre les aportaba algo diferente y, sin dudas, ganaba partidos. Más allá de que fue una sensible baja que la afición todavía no perdona, había una razón en particular por la cual lo dejaron ir para que se uniera al equipo angelino.

Según informaron en Básquet Plus, Nicolás Harrison, gerente de los Mavericks, es una persona obsesionada con el físico y parece que Doncic no encajaba en ese grupo selecto, por lo tanto, este fue el motivo que lo llevó a no seguir en la institución.

“Tenía muchas dudas sobre el estado físico de un Luka que claramente no tiene los mismos hábitos. Tomar cerveza no es algo que acepte Nico. El temor a que se empiece a lesionar, que no pueda adaptarse a la cultura que quiere que sea la identidad en Dallas y las pocas ganas de la franquicia de ofrecerle un megacontrato pesaron más en la balanza que los 73 puntos, los triples-dobles o el irrefutable talento de Luka”, expresaron en el citado medio.

Más allá de que era figura y en el campo de juego demostraba estar a la altura, Harrison prefirió priorizar a la institución y no poner una enorme cantidad de dinero en un jugador del que no estaba convencido de que podía llegar a dar el 100% en un futuro por problemas físicos.

El dueño de Dallas había apuntado contra Doncic por su salida

Patrick Dumont, dueño de la franquicia, no habló bien del esloveno: “En mi mente, la manera en la que los equipos ganan es estando enfocados, teniendo la personalidad correcta, la cultura correcta y la dedicación a trabajar duro para crear un ambiente de campeonato. Si no haces eso, vas a perder”.