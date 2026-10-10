Dónde ver EN VIVO a LeBron James en Boston Celtics vs. Philadelphia 76ers: canales de TV y streaming

Philadelphia 76ers visita a Boston Celtics este sábado por la pretemporada de la NBA, en un partido que contará con la presencia de LeBron James. Conoce las opciones de televisión y streaming para seguir el encuentro en vivo.

Boston Celtics y Philadelphia 76ers se enfrentan este sábado 10 de octubre por un encuentro correspondiente a la pretemporada de la NBA. El choque se llevará a cabo en el TD Garden de Boston y comenzará a partir de las 18:00hs (tiempo del Centro de México) / 20:00hs (ET).

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El duelo genera una gran atracción internacional al marcar el segundo compromiso de preparación de LeBron James con la camiseta de los Philadelphia 76ers, tras haber realizado su debut no oficial con el equipo de Pensilvania hace dos días frente a los Brooklyn Nets.

¿Por dónde ver el partido?

El encuentro de pretemporada entre Celtics y 76ers de este sábado 10 de octubre se puede ver en México y la región a través de las siguientes opciones en televisión y streaming:

México: NBA League Pass / Amazon Prime Video (con suscripción al NBA ID) / NBA TV

NBA League Pass / Amazon Prime Video (con suscripción al NBA ID) / NBA TV Estados Unidos: NBA TV, NBC Sports Boston, NBC Sports Philadelphia y Fubo

NBA TV, NBC Sports Boston, NBC Sports Philadelphia y Fubo Sudamérica: NBA League Pass / Disney+ Premium / ESPN

NBA League Pass / Disney+ Premium / ESPN Centroamérica: NBA League Pass

NBA League Pass España: NBA League Pass / Movistar+

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La actualidad de ambos equipos

Por el lado del local, los Boston Celtics continúan ajustando el ritmo de su quinteto estelar en el TD Garden. El cuerpo técnico conducido por Joe Mazzulla aprovechará el compromiso para rotar a sus figuras habituales, administrar los minutos de Jaylen Brown y Derrick White, y probar combinaciones en cancha frente a un rival directo del Este.

Por su parte, los Philadelphia 76ers llegan motivados con el rodaje de su nuevo proyecto deportivo. Tras estrenarse con la franela de los Sixers aportando 10 puntos y 5 asistencias en 18 minutos ante Brooklyn, LeBron James sumará mayor tiempo en la duela para afianzar la química con Joel Embiid, Tyrese Maxey y Paul George antes del inicio oficial de la temporada regular.

En sintesis

Boston Celtics y Philadelphia 76ers disputan hoy un partido de pretemporada de NBA.

hoy un partido de pretemporada de NBA. LeBron James jugará su segundo encuentro de preparación vistiendo la camiseta de Philadelphia.

su segundo encuentro de preparación vistiendo la camiseta de Philadelphia. NBA League Pass y Disney+ transmitirán el duelo disputado en el TD Garden.