El anuncio de Paul Pierce sobre LeBron James que nadie esperaba en la NBA: “Su tiempo se acabó”

Paul Pierce sorprendió al mundo NBA con un inesperado anuncio sobre LeBron James, asegurando que “su tiempo se acabó”.

Por Julio Montenegro

La NBA está cada vez cerca de vivir algo sin precedentes. LeBron James se convertirá en el primer jugador de la historia que juega 23 temporadas, pero la alegría no va a durar mucho si se cumple el anuncio que hizo el exjugador Paul Pierce.

¡A los antecedentes! En un juego de pretemporada en 2004, LeBron y Pierce tuvieron un picante cara a cara que terminó con un escupitajo por parte del exNBA a la banca de Cleveland Cavaliers. Una multa de $15.000 dólares para el exjugador apenas sería la previa de la tensión que habría entre estos dos.

Con la eliminación de Los Angeles Lakers en la primera ronda de los NBA Playoffs 2025, Paul Pierce no solo afirmó que, si el equipo californiano quiere “volver a ser aspirantes al campeonato, tienen que salir de las limitaciones de la era de LeBron James, el miembro del Salón de la Fama también se animó a mandarle un contundente mensaje a James.

Paul Pierce y un anuncio sobre LeBron que sorprendió a toda la NBA

“Soy un apostador, creo que esta será su última temporada. Ha jugado 21 o 22 años. Ha sido el mejor de todos los tiempos; ha mantenido las estadísticas. Apreciamos lo que aportó al baloncesto y cómo ha mantenido el temple desde que Jordan se fue. Bron es uno de ellos a quienes apreciamos. Creo que su tiempo se acabó, pero apreciamos lo que ha hecho por la liga, fue el anuncio que hizo Pierce durante un torneo de póker sobre LeBron.

El mejor jugador de la historia de la NBA según Magic Johnson: “No hemos visto a nadie hacer”

¿Quién ganó más títulos en la NBA, LeBron James o Paul Pierce?

Aquí hay un claro ganador… Mientras que Paul Pierce ganó un título con Boston Celtics y jugó dos Finales NBA, LeBron James lleva cuatro campeonatos en diez finales disputadas. Ambos fueron al menos una vez el Jugador Más Valioso de una final.

