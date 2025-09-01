Es tendencia:
logotipo del encabezado
NBA

Mientras LeBron James tiene una fortuna de 1.2 mil millones, esta es la fortuna de Checo Pérez

La diferencia es abismal: mientras LeBron James presume una fortuna de 1.2 mil millones, Checo Pérez también sorprende con el patrimonio que tiene.

Por Julio Montenegro

LeBron James supera por muchos millones la fortuna de Checo Pérez.
LeBron James supera por muchos millones la fortuna de Checo Pérez.

Sergio ‘Checo’ Pérez volverá a estar en la órbita del mundo del deporte luego de confirmarse que será uno de los pilotos de Cadillac para la temporada 2026 de la Fórmula 1, así que no hubo un mejor momento para comparar su fortuna con lo que tiene una estrella del deporte como lo es LeBron James.

Con un notable crecimiento en la pista, ‘Checo’ Pérez pasó por equipos como Sauber, McLaren, Force India, Racing Point y Red Bull Racing. Llegó a ganar un salario anual de $16 millones de dólares en la F1 con bonificaciones incluidas.

LeBron James se convertirá en el único jugador de la historia de la NBA que disputa 23 temporadas. ‘El Rey’ ha pasado por equipos como Cleveland Cavaliers, Miami Heat y Los Angeles Lakers, para acumular unos ingresos por salarios de US$581 millones, según ‘ChatGPT’.

Publicidad

Esta es la fortuna que tiene LeBron James

LeBron James fue el sexto deportista mejor pagado del 2025. (Foto: Getty Images)

LeBron James fue el sexto deportista mejor pagado del 2025. (Foto: Getty Images)

LeBron James no solo ocupó el sexto lugar de los deportistas mejor pagados del 2025, según la revista ‘Forbes’, también tiene contrato vitalicio con Nike, acciones en el Grupo ‘Fenway Sports’ y patrocinio con PepsiCo, Walmart, Coca-Cola y Beats by Dre, que lo hacen acumular una fortuna de $1.2 mil millones de dólares. ¿Muy lejos la de Checo?

Luego de sonar para Warriors y Lakers, se confirmó en dónde jugará Giannis Antetokounmpo

ver también

Luego de sonar para Warriors y Lakers, se confirmó en dónde jugará Giannis Antetokounmpo

Comparación de fortunas entre Checo Pérez y LeBron James

Sergio Pérez no se queda atrás y con patrocinios como Telmex, Telcel y Claro, entre otros, tiene una fortuna de unos $50 millones de dólares, según el portal especializado ‘Celebrity Net Worth’. Esto quiere decir que el piloto mexicano tiene una fortuna mucho menor a la de LeBron.

Publicidad

Encuesta

¿Cuántas temporadas lleva LeBron James en la NBA?

YA VOTARON 0 PERSONAS

julio montenegro
Julio Montenegro
Lee también
La comparación de salarios entre Checo Pérez y Stephen Curry
NBA

La comparación de salarios entre Checo Pérez y Stephen Curry

La comparación de salarios entre LeBron James y Checo Pérez
NBA

La comparación de salarios entre LeBron James y Checo Pérez

David Faitelson castigó a Checo Pérez con un dardito caliente tras su regreso a la F1
FÓRMULA 1

David Faitelson castigó a Checo Pérez con un dardito caliente tras su regreso a la F1

Las posiciones de la Liga MX tras las victorias de Pumas UNAM y Xolos
Liga MX

Las posiciones de la Liga MX tras las victorias de Pumas UNAM y Xolos

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo