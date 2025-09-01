Mientras LeBron James tiene una fortuna de 1.2 mil millones, esta es la fortuna de Checo Pérez

Sergio ‘Checo’ Pérez volverá a estar en la órbita del mundo del deporte luego de confirmarse que será uno de los pilotos de Cadillac para la temporada 2026 de la Fórmula 1, así que no hubo un mejor momento para comparar su fortuna con lo que tiene una estrella del deporte como lo es LeBron James.

Con un notable crecimiento en la pista, ‘Checo’ Pérez pasó por equipos como Sauber, McLaren, Force India, Racing Point y Red Bull Racing. Llegó a ganar un salario anual de $16 millones de dólares en la F1 con bonificaciones incluidas.

LeBron James se convertirá en el único jugador de la historia de la NBA que disputa 23 temporadas. ‘El Rey’ ha pasado por equipos como Cleveland Cavaliers, Miami Heat y Los Angeles Lakers, para acumular unos ingresos por salarios de US$581 millones, según ‘ChatGPT’.

Esta es la fortuna que tiene LeBron James

LeBron James fue el sexto deportista mejor pagado del 2025. (Foto: Getty Images)

LeBron James no solo ocupó el sexto lugar de los deportistas mejor pagados del 2025, según la revista ‘Forbes’, también tiene contrato vitalicio con Nike, acciones en el Grupo ‘Fenway Sports’ y patrocinio con PepsiCo, Walmart, Coca-Cola y Beats by Dre, que lo hacen acumular una fortuna de $1.2 mil millones de dólares. ¿Muy lejos la de Checo?

Comparación de fortunas entre Checo Pérez y LeBron James

Sergio Pérez no se queda atrás y con patrocinios como Telmex, Telcel y Claro, entre otros, tiene una fortuna de unos $50 millones de dólares, según el portal especializado ‘Celebrity Net Worth’. Esto quiere decir que el piloto mexicano tiene una fortuna mucho menor a la de LeBron.

