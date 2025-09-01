El mejor jugador de la historia de la NBA según Magic Johnson: “No hemos visto a nadie hacer”

Una nueva edición del hermoso y eterno debate por saber quién es el mejor jugador de la historia de la NBA llegó al mundo del deporte. En esta ocasión, una leyenda de la talla de Earvin ‘Magic’ Johnson eligió el GOAT (mejor jugador de todos los tiempos) con un contundente mensaje a LeBron James y Michael Jordan.

‘Magic’ Johnson es considerado por muchos como el mejor base de la historia, no por nada ganó cinco títulos con Los Angeles Lakers con tres premios MVP en las Finales de la NBA. Ahora, en el retiro, siempre da de qué hablar cuando habla del mejor baloncesto del mundo.

Pocas leyendas pueden darse el lujo de presumir que tuvieron cerca a los dos máximos candidatos a ser el GOAT de la NBA. Earvin Johnson es uno de ellos, ya que a Michael Jordan lo enfrentó 18 veces y con LeBron James trabajó casi por un año.

Publicidad

Publicidad

Con un saldo de siete victorias y once derrotas contra Jordan, ‘Magic’ fue testigo directo de como los famosos de Chicago Bulls le ganaron a los Lakers 4-1 las Finales NBA 1991. En el caso de LeBron, Johnson fue clave como presidente de operaciones del equipo de Los Ángeles para que ‘El Rey’ llegara a los Lakers en julio de 2018.

Mensaje para LeBron y Jordan: Magic Johnson eligió al GOAT de la NBA

LeBron James, Michael Jordan y Magic Johnson. (Foto: Getty Images)

“Diría que Michael. No hemos visto a nadie hacer lo que Michael podía hacer. Y era físicamente muy talentoso, a la vez que inteligente. Y luego creo que tenemos a otros dos Lakers siguiéndole después: LeBron James y Kareem Abdul-Jabbar. Pero Michael, yo diría, y luego hay que incluir a Bill Russell, porque 11 campeonatos, eso es innegable. Cuando un hombre gana tantos anillos de campeonato mundial, tiene que estar en la conversación sobre el mejor de todos los tiempos. Sin duda. Así que, hoy en día, se debate entre Michael y LeBron, y eso está bien”, dijo Earvin ‘Magic’ Johnson en un evento en el estadio de Los Angeles Dodgers sobre quién es el mejor jugador de la historia de la NBA.

Publicidad

Publicidad

ver también Mientras LeBron James tiene una fortuna de 1.2 mil millones, esta es la fortuna de Checo Pérez

¿Quién tiene más títulos en la NBA, Michael Jordan, LeBron James o Magic Johnson?

Aquí también hubo un claro ganador. Mientras que LeBron James tiene cuatro títulos en la NBA en diez finales disputadas, ‘Magic’ Johnson ganó cinco campeonatos en nueve finales. ¿Y Michael Jordan? Tuvo en récord perfecto en las Finales NBA al ganar seis títulos en el mismo número de veces que disputó una serie por el trofeo Larry O’Brien.