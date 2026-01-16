El intercambio más fuerte que dejó la NBA en esta parte de la temporada involucró la salida de Trae Young de Atlanta Hawks para mudarse a Washington Wizards. El base dejó la franquicia que lo vio nacer en la liga y esto generó la sorpresa de muchos, aunque para alguien que conoce de sobra el mundo del basquetbol como el coach Morales, las razones para pensar que este traspaso tiene mucho sentido de concretarse son varias.

Para empezar, lo que entiende Carlos es que el jugador ya no estaba en condiciones de aportarle a Hawks lo que necesitan. En medio de una reestructuración que terminó por encontrar una base de jugadores jóvenes y un funcionamiento colectivo que se lució en gran parte de la campaña sin Young, la salida del base era necesaria para descomprimir.

La crítica del coach Morales hacia Trae Young

Por otro lado, para el coach fue imposible pasar por alto las lesiones que tuvo y que lo perjudicaron de sobremanera a la hora de mantener el nivel que le permitió llevar al equipo a las Finales de Conferencia en 2021. En ese sentido, Morales afirmó que el jugador no pudo cumplir con las expectativas que él mismo se había encargado de sembrar en todo Atlanta.

“Bueno, lesiones de su parte, número uno. Número dos, ese mismo gran año que tuvo y que tuvo el equipo Atlanta, aumentó las expectativas de una manera que no correspondía con el talento que tenían realmente. El hecho de que él no sea, para nada, un buen jugador defensivo y que dé mucha ventaja en ese costado cuando tiene que ir su equipo a la defensa, y que el equipo de Atlanta se haya ido renovando poco a poco con jugadores jóvenes, de estatura y polivalentes que pueden defender, que pueden anotar, que pueden pasar”, comenzó diciendo el coach en Ritmo NBA.

Y además agregó: “Con el tiempo se convirtió en un jugador irrelevante. Su valor en el mercado no era mucho en este momento. No creo que haya sido un gran cambio para el equipo Atlanta, pero te indica que ellos estaban pensando que el talento de Trae Young sobraba en este equipo. O sea, que no hace falta tener un Young para tratar de cambiar la ruta y tener un equipo ganador consistentemente”.

Por lo pronto, la temporada de Wizards parece destinada al tanking para buscar mejores opciones en el próximo Draft, lo que parece dejar a las claras que, posiblemente, Young no vea minutos esta temporada o que el rango esté muy lejos de lo esperado. A su vez, será una incógnita saber si permanecerá en Washington de cara a la siguiente campaña o si será utilizado como moneda de cambio.

En síntesis

Trae Young dejó Atlanta Hawks para unirse a Washington Wizards en un intercambio reciente.

dejó para unirse a en un intercambio reciente. Coach Morales señaló en Ritmo NBA que las lesiones afectaron el valor del jugador.

señaló en que las afectaron el valor del jugador. Washington Wizards apunta al tanking, poniendo en duda la participación inmediata del base.

