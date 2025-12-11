Todo listo para que Antetokounmpo juegue en Warriors: Esta es la estrella que Golden State daría por Giannis

Una vez más, el futuro de Giannis Antetokounmpo en la NBA es el tema principal en la liga. La estrella de Milwaukee Bucks tiene grandes posibilidades de cambiar de equipo antes de la fecha límite de intercambios y ya se filtró la estrella que Golden State Warriors estaría dispuesto a dar para firmarlo.

Publicidad

Publicidad

¡Oh, oh! Al ver que los Bucks empezaron la temporada con marca de 15 derrotas y 10 derrotas en los primeros 25 partidos de la temporada 2025-26 y están lejos de ser contendientes al título de la NBA, Antetokounmpo le empezó abrir las puertas a un traspaso bomba.

“Giannis Antetokounmpo y su agente, Alex Saratsis, están teniendo conversaciones con los Milwaukee Bucks sobre el futuro del dos veces MVP de la NBA y discutiendo si su mejor opción es quedarse o mudarse a otro lado“, publicó el periodista Shams Charania, de ESPN, antes de que se conociera el jugador estrella que Golden State Warriors daría por ‘El Monstruo Griego’.

Este es el jugador que Warriors estaría dispuesto a dar por Giannis Antetokounmpo

Antetokounmpo suena para llegar a los Warriors. (Foto: Getty Images)

Publicidad

Publicidad

Luego de instalarse la narrativa que Antetokounmpo contempla cambiar de equipo, el periodista Jake Fischer, del portal ‘HoopsHype’, reveló la figura que los Warriors estarían dispuestos a dar por Giannis. “Creo que el único jugador de la liga por el que Golden State estaría dispuesto a traspasar a Draymond Green sería Giannis Antetokounmpo. Es el único jugador. Entre él, Jonathan Kuminga y Brandin Podziemski, Golden State probablemente tenga un paquete interesante si hablamos de Milwaukee. Pero no creo que vayan a ofrecer el salario de Draymond, ni el de Jimmy Butler, por nadie que no sea él”, afirmó Fischer.

ver también Todo listo para que Warriors rompa el mercado y firme al hombre grande que necesitan Curry y Butler

¿Cuándo es la fecha límite de intercambios de la NBA 2025-26?

La única certeza que hay sobre la posibilidad que Giannis Antetokounmpo se convierta en compañero de Stephen Curry en la temporada 2025-26 es que se podrá hacer hasta las 15:00 ET del jueves 5 de febrero de 2026, ya que es la fecha límite de intercambios de la presente campaña de la NBA.

Encuesta¿Incluirías a Draymond Green en un intercambio por Giannis Antetokounmpo? ¿Incluirías a Draymond Green en un intercambio por Giannis Antetokounmpo? Ya votaron 0 personas

Publicidad

Publicidad

En resumen