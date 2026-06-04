El francés no ocultó el fastidio tras la derrota en el inicio de la serie más esperada del año.

No fue el inicio soñado. Este miércoles comenzaron as Finales de la NBA para San Antonio Spurs y los texanos cayeron 105-95 ante New York Knicks en casa en el Juego 1, hecho que generó una rápida reacción por parte de Victor Wembanyama, la estrella del equipo que intentó llevar tranquilidad luego del traspié.

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Para Wemby fue una noche floja, en la que sumó 26 puntos y 12 rebotes en sus estadísticas más destacadas, pero sin poder dominar el juego como deseaba. En ese sentido, el pívot reconoció la urgencia de mejorar pronto antes de que se profundice la crisis y sea demasiado tarde en la serie, pero sin olvidar todo el talento que tiene el equipo.

El análisis de Wembanyama sobre el Juego 1 entre Spurs y Knicks

“Cada equipo defiende de una manera diferente, pero voy a solucionarlo. Esta noche he jugado mal, no es más complicado que eso. Ya nos hemos visto en desventaja en una serie antes, aunque obviamente nunca en las Finales. Pero no me estoy culpabilizando por nada. No estoy preocupado en absoluto. Sin duda fue una sensación especial, pero nada que pudiera servir de excusa. No influyó en nuestro rendimiento”, analizó Wembanyama en rueda de prensa.

Wembanyama y los Spurs dieron un paso en falso en el debut de las Finales. (GETTY IMAGES)

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Lo que sigue entonces es esperar la pronta revancha. Este viernes, nuevamente en Texas, San Antonio tendrá la posibilidad de anotarse en el marcador que busca el ganador de cuatro partidos antes de entregar el trofeo más preciado. Sin dudas que la falta de contundencia ofensiva ante una defensa intensa será el mayor problema a resolver para Spurs.

Aunque New York presentó complicaciones y dejó en evidencia que el aro se le cerraba por momentos, la realidad es que los pecados de juventud fueron los que se apoderaron de la escena. En ese sentido, se espera que Wemby dé un paso al frente y lidere a su equipo a lo que, a esta altura, ya se es un remontada por el mal comienzo.

En síntesis

Los New York Knicks vencieron 105-95 a San Antonio Spurs en el Juego 1.

vencieron 105-95 a San Antonio Spurs en el Juego 1. Victor Wembanyama registró 26 puntos y 12 rebotes en la derrota de su equipo.

registró 26 puntos y 12 rebotes en la derrota de su equipo. Las Finales de la NBA comenzaron este miércoles con el triunfo neoyorquino en Texas.