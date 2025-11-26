Luka Doncic anuncia el premio que le va a dar al jugador de Lakers que será sancionado

El clásico entre Lakers y Los Angeles Clippers estuvo picante, bastante picante. Luka Doncic no solo fue la gran figura del juego con 43 puntos, al final sorprendió a toda la NBA al anunciar el premio que le dará a su compañero, que será sancionado por defenderlo ante un intento de pelea.

¡A los hechos! Los Angeles Lakers dominaron de principio a fin el juego de la jornada del 25 de noviembre y llegaron a tener una ventaja máxima de 18 puntos. Doncic empezó a anotar puntos por doquier y desató la frustración de Kris Dunn.

Quedaban un poco más de 3:30 minutos por jugar en el último cuarto cuando Dunn empujó por la espalda a Luka Doncic para intentar tomar un rebote, lo envió contra LeBron James y lo dejó en el piso. El base esloveno se levantó a encarar al escolta de los Clippers y recibió un balonazo en el pecho. Ahí llegó la defensa de uno de sus compañeros.

Doncic sorprende con un premio al compañero que lo defendió vs. Clippers

El problema entre Doncic, Dunn y Hayes en Lakers vs Clippers. (Foto: Getty Images)

Luego de ver como Jaxson Hayes empujó a Kris Dunn para defenderlo durante la victoria de Los Angeles Lakers ante Clippers por 135 a 118 puntos, Luka Doncic anunció que “seguro que le pagaré la multa. En este equipo todos nos apoyamos mutuamente”. Un premio más que merecido porque la NBA va a sancionar al pívot del equipo californiano.

La multa que Luka Doncic le va a pagar a uno de sus compañeros en Lakers

Jaxson Hayes recibió una falta técnica por parte de los árbitros luego de empujar a Dunn para defender a Doncic, y aunque no fue expulsado como sí pasó con el escolta de Los Angeles Clippers, la NBA lo va a sancionar con una multa de $2.000 dólares. El base estrella de los Lakers se la va a pagar.

En resumen