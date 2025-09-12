Fue el primer jugador abiertamente gay de la NBA y ahora lucha contra un tumor cerebral

Jason Collins, exjugador de la NBA y figura histórica por convertirse en el primer jugador en actividad de la liga en declararse abiertamente gay, enfrenta uno de los momentos más difíciles de su vida. A los 45 años, Collins ha sido diagnosticado con un tumor cerebral según un comunicado publicado por su familia en el que también pidieron respeto y privacidad durante este complicado proceso.

El pívot tuvo una carrera de 13 temporadas en la NBA, pasando por importantes franquicias como Boston Celtics. Aunque sus estadísticas no fueron de una estrella -con promedios de 3,6 puntos y 3,7 rebotes por partido- su legado trasciende a lo estrictamente deportivo.

Jason Collins se retiró tras su última etapa en Brooklyn Nets (GETTY IMAGES)

En abril de 2013, dio un paso histórico al hacer pública su homosexualidad mientras aún estaba activo, rompiendo barreras y convirtiéndose en un símbolo de inclusión dentro y fuera de las canchas. Su decisión inspiró a otros atletas y fue un punto de inflexión en la visibilidad de la comunidad LGBTQ+ en el deporte profesional.

Desde su retiro en 2014, Collins se ha mantenido ligado a la NBA como embajador, trabajando en programas de diversidad e inclusión, además de participar en distintas causas sociales. Su diagnóstico ha generado una ola de mensajes de apoyo desde la liga, excompañeros y organizaciones que valoran el aporte que hizo al deporte y a la sociedad.

La trayectoria de Jason Collins en la NBA

New Jersey Nets

Memphis Grizzlies

Minnesota Timberwolves

Atlanta Hawks

Boston Celtics

Washington Wizards

Brooklyn Nets

